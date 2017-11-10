Kocaelili bilişim firmalarının da yer aldığı fuarda Made in Gebze logolu endüstriyel robot olan ATAK Robot’un çok ilgi çekmesi bekleniyor.

KOCAELİ BİLİŞİM FUARI

Kocaeli Bilişim Fuarı, 23-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. Ana teması ‘’Sanal ve Artırılmış Gerçeklik’’ olarak belirlenen fuarda; ilkokul çağından üniversiteye uzanan genç kuşağa ulaşmak, bilişim öğretmenlerinin ufkunu genişletmek ve sektörün önde gelen firmalarını Kocaeli’yle tanıştırmak amaçlanıyor. Fuar kapsamında; sanal ve artırılmış gerçeklik, bilişim, yazılım, 3D, simülasyon, sanal gerçeklik, yeni nesil eğitim setleri, robotik, maker, akıllı ev teknolojileri, akıllı şehirler, GSM sektörü, endüstri 4.0, interaktif eğitim yazılımları, yapay zeka alanlarında Türkiye ve dünyada bilişim sektöründe teknolojinin geldiği son nokta belirlenecek. Ayrıca özellikle savunma alanındaki milli kurumlarımızın katılımıyla bilişimde ülkemizin geldiği düzey gözler önüne serilecek.

BİLİŞİM FESTİVALİNE DÖNÜŞECEK

Dijital sektörde fuar ve festival anlayışını bir araya getirecek olan Kocaeli Bilişim Fuarı, 4 bin 247 metrekarelik alanda misafirlerini ağırlayacak. Bilişim firmaları, alan içi ve alan dışı etkinliklerle sektöre gönül verenlerin karşısında olacak. Sanal gerçeklik uygulamaları, en gelişmiş uçuş simülatörleri, 3D yazıcılar, mobil uygulamalar, akıllı şehir sistemleri, inovatif ürünler ve görüntüleme sistemleri, sosyal medya uygulamaları, gelişmiş robotik uygulamalar gibi projelerin yanı sıra bilişim sektörünün baş döndürücü hızına eşlik edecek uygulamalarla Kocaeli Bilişim Fuarı, adeta bir bilişim festivaline dönüşecek.

KÜRESEL BİR ROBOT MARKASI

Kocaeli Bilişim Fuarı’nda Kocaelili bilişim firmaları da yerini alıyor. Gebze’de faaliyet gösteren Hamle Mühendislik, 2 yıllık yoğun bir çalışmanın ardından geliştirdiği endüstriyel kol tipi robot olarak adlandırılan ve otomotiv sanayiinde yoğun olarak kullanılan Atak Robot’u fuarda sergileyecek. Bu özelliklere sahip Türkiye’deki ilk robot olan Atak, farklı ihtiyaçlara entegre edilebilecek yapıda, bugüne kadarki örneklerini bir adım ileri taşıma iddiasında. Tüm endüstriyel robot çeşit ve kapasiteleriyle tamamlanarak küresel bir robot markası olma iddiasıyla yola çıkan Atak Robot’un en önemli özelliklerinden biri ise üzerinde Made in Gebze logosunu taşıması.

ATAK ROBOTUN YENİ MODELLERİ BİLİŞİM VADİSİ’NDE TASARLANACAK

Tüm tasarımı Türk mühendisler tarafından gerçekleştirilen ATAK Robotun ilk modeli üretime geçerken sanayide kullanılan Delta, Scara, Paletleme Robotları gibi tüm modellerde tasarım çalışmaları devam ediyor. ATAK Robot, Bilişim Vadisinde bulunan AR-GE merkezindeki çalışmalarıyla tüm dünyadaki robot kullanıcılarını küresel standartlara uygun, kalitesini ispatlamış, etkin uygulama desteği veren, güçlü eğitim programları olan bir robot markası ile tanıştırmayı ve Türkiye’yi dünyada endüstriyel robot sektöründe söz sahibi ülkeler arasına katmayı hedefliyor. Türkiye'nin yeni robot markası ATAK’ı Kocaeli Bilişim Fuarı'nda sergileyecek olan Hamle Mühendislik yöneticileri son zamanlarda ortaya çıkan endüstri 4,0 veya e-factory gibi kavramlar hakkında fuar öncesinde uyarıyor; ‘’İlk robot ürünümüzü Türk sanayicisinin beğenisine sunarken; ithal sloganlara çok alışmayın, hikayeyi yeniden yazmaya geliyoruz...’’

