MADEM İSTİYORSUNUZ, SEVE SEVE YAZARIM…

Geçen gün karşılaştığım ender kalmış baba dostlarımın birisiyle ayaküstü yaptığım sohbet ardından iyice anladım ki, eskilere ve kaybettiklerimize özlem oldukça artmış.. Böyle birden karşınıza çıkan bir büyüğün sitemkar hatırlatmalarıysa, yüze kamçı gibi çarpıyor.. Bazen acıtıyor, bazen ağlatıyor. Ancak, pek güldürdüğü söylenemez. Bu tür geçmişi hatırlatan konuşmaların geçtiği her ortamdan bana yansıyan aynen böylesi bir ruh halini aksettiriyor aslında. Bu nedenle de konuştuğun akil dostlarımın çoğunun hüzün dolu oluşuna dayanamıyorum.. İşin bir başka yanıysa, İzmit geçmişine duyarsız kaldığımızı düşünerek başta bana, sonraysa tüm İzmitlilere gönül koymaları ve geçmiş günleri, atalarımızı unutacağımız olasılığıyla karamsarlığa bürünmeleri ne kadarda üzücü değil mi.? Ne zaman ki onları heyecanlandırıcı, geçmiş yılları gündeme getirici bir TV programı yapsam veya köşemde yazsam, ya beni arayarak veya gördükleri yerde “Sevcan kızım, bu gün gene beni ağlattın ve o günlere götürerek çocukluğumu, gençliğimi yaşattın, sağ ol be kızım” sözleriyle mutlu olduklarına şahit olmuşumdur.. Ve hemen ardından da, diğer okurlarımın da arzuladığı gibi “ Ne olursun, bunları yazmaya, program yapmaya devam et.. Oralarda biz kendimizi buluyoruz” isteği gelirdi.. İşte Pazartesi günü karşılaştığım Hayrettin amcam da lafın arasında benden bunu istedi.. Eeee o zaman yazmaz mıyım?. Bende onlardan çook var.. Hem de ilk ağızdan dinlediklerim. Yani orijinal.. Madem istiyorsunuz, kendime de nostalji yapayım hadi.. İşte sizlere 1998 yılında yaptığım doyurucu bir sohbet sonrası kaleme aldığım, köşe yazılarımdan biri. Değerli büyüklerimi hiç unutmuyor özlüyor ve rahmetle anıyorum..

ESKİ İZMİT VE CUMHURİYET ÇOCUKLARI... 04- 02- 1998

Bu haftaki televizyon programımı son derece zevk alarak tamamladım. Bir çok izleyenimin de benimle aynı duyguları paylaştığını, ekran aracılığıyla kurulan bağ hissettirdi bana.. Programıma konuk olarak katılan iki sevgili büyüğüm öylesine yaşayarak anlattılar ki anılarını, kendimizi adeta o günlerde yaşıyor sandık..

Sayın Nihat Durak ve Sayın Ali Koç Demirören. İki saygı, sevgi timsali, iki tatlı insan. Eski İzmit’i anlattılar bizlere. Bayramlarını, Ramazanlarını anlattılar. Eski örf ve adetleri, eski dostlukları, beklentisiz arkadaşlık ve komşulukları.. Ve şu zaman da hiç bulunamayan bir takım manevi değerleri, heyecan ve özlemler içeresinde anlattılar, anlattılar. Bu sevgi, saygı ve maskesiz dostluk dolu hayat serüveninde yaşadıkları tüm anıları, benimle ve izleyenlerimle paylaştılar..

Ben gözlerimde biriken yaşları zorlukla tutmaya çalışırken, anlatılan her yaşam kesitinde kendimden bir şeyler buldum inanınız. Stüdyo da esen nostalji rüzgarı iyice etkisi altına almış olmalıydı hepimizi.

Saf, bakir, tertemiz bir şehrin çocukları, yine aynı şehrin, birileri tarafından “Sanayileşme Seçimini” yaptırarak, ölüm fermanının ilan edilişine şahit olmuşlardı. Ellerinden göz göre göre alınmıştı tüm hayati değerleri. Ne doğa kalacaktı, ne tarih nede kültür. Bakın anlattıklarına.. Bu gün inanılır gibi değil. Billur bir deniz. Denizden fışkıran bereket. Istakozdan tutunda, barbunya, levrek, karagöz ve iri iri midyeler. Âmâ yok artık ve bu yok oluş, maddi yönden vurmuştu İzmitliyi. Acaba anlatılan bu güzellikler gerçek miydi.? Yoksa tatlı bir rüya mı görmüştü değerli büyüklerim. Ancak inanır mısınız, hüzünlenerek değindikleri sayısız kayıplarının şaşkınlığını, bunca yıl geçmesine rağmen daha la yaşıyorlardı. Peki ya kültür kaybı.. Ona ne demeli. Kültürünü nasıl kaybetmişti İzmitli.? Nereye gitmişti eski saygı sevgiler. Hürmet ve nezaket. Neden havasıyla, deniziyle, yeşili, meyvesiyle birlikte terk etmişlerdi bizleri. Bu konuya da uzun, uzun değindik.. Sebepler sıralandı..

“ Göç, eğitim eksikliği, yetişme tarzı, medya” dediysek de, tam anlamıyla çıkamadık işin içinden. Nihat Durak eski bayramları ve bayram yerlerini anlatırken öylesine yaşadı ve yaşattı ki, kayık salıncakları dışarıda bizi bekliyor sandık. Atatürk’ü anlatımıysa, her kesin dinlemesi gereken ayrı bir zevkti. Ali Koç’un elinde bulunan ve çok eskilere dayanan tarihi belgelerin tek tek irdelenmesi ve söylenen eski şarkılar, bambaşka bir hava ve hüzün kattı geceye. Programa telefonla katılan bir çok seyircinin yorumlarından da anladığıma göre, İzmit’in geçmişine vakıf olan bu değerli büyüklerimin anlatımlarına ihtiyaç oldukça çoktu….Ve bunu sıkça istiyorlardı.. Toplumumuz, unutulmaya yüz tutan geçmişine, kültürüne susamış, için, için yanmaktaymış adeta..Tabiatı ile toplumların kendilerini, öz geçmişlerini tanımaları, bulmaları için en güçlü faktör, kültürleri ve canlı tanıklarıdır. Kültürümüz nasıl yok olmaya doğru gidiyorsa, canlı tanıklarımız da aynı hızla bir bir ayrılıyorlar aramızdan..

Üzgün, kırgın ve vefasızlık isyanı içerisinde. Aslında onlara neler borçlu olduğumuzu idrak etmeli ve asla unutmamalıyız. Onların ellerinden öylesine değer verdikleri ve kutsal saydıkları olguları alınıp yok edilmiş ki, telafisi hiç bir şekilde mümkün değil..

Diline, dinine, geçmişine ve geleceğine sımsıkı bağlı, Atatürk’ün “ CUMHURİYET ÇOCUKLARI” bu gün ki bakış açısı ve kavram kargaşasında kaybedilmemelidir. Ben hepsine sağlıklı ömürler dilerken, ışıltılarıyla bu günkü topluma, bilhassa gençlere eşi emsali bulunamayacak katkılar hediye edeceklerine inanıyorum. Ve onlara şu mısralarla sesleniyorum..

Bir an gibi gelip geçer, ömrün gerçek bölümü,

Elde kalan acı- tatlı anılarla dopdolu hatıralar düğümü..

Gelin, ne olur anlatın.. Öğrenmek istiyorum ilimin geçmişini..

Kazınsın beyinlere, İzmit tarihinin dünü ile bu günü….