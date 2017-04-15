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Maden suyu içerken dikkat!

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Maden suyu içerken dikkat!
Yemekleri sindirmeye yardımcı olduğu düşünülen maden suyu bilinçsiz tüketildiğinde tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor.

Vücudun sıvı ve mineral dengesini koruması için sıkça tüketilen bir içecek olan maden suyu, içeriğindeki magnezyum, sülfat, karbondioksit, sodyum ve bikarbonatla sağlığa oldukça faydalı. Ancak, maden suyunu tüketirken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcut.

İçeceğiniz maden suyunun içeriğine ve mineral değerlerine muhakkak bakın. Piyasada satılan maden sularının mineral değerleri birbirlerinden farklıdır. Maden suyunun içinde gereğinden fazla sodyum olması kan basıncını yükseltebilir. Yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlığı olan kişilerin yüksek sodyumlu maden sularını kesinlikle tüketmemesi gerekir. Maden suyu alırken, sodyum oranı az olan bir alternatifi tercih ettiğinizden emin olun. Midenizin ve bağırsaklarınızın asetik yapısı da maden suyunu alırken dikkat etmeniz gereken mineral değerleri için önemlidir.

Meyveli maden suları, sade maden suyu kategorisinde değerlendirilemez. İçerisindeki meyve aroması için şeker, tatlandırıcı ya da buna benzer katkı maddeleri kullanılır. Bu nedenle, meyveli maden suyu içiyorsanız, içerisindeki şeker miktarı konusunda da dikkatli olmalısınız. Daha sağlıklı bir alternatif için maden suyunun içerisindeki meyve aromasını kendiniz doğal meyveden oluşturabilirsiniz.

Maden suyu, sudan farklıdır. Bu nedenle, günlük içmeniz gereken su miktarına içtiğiniz maden sularını dahil etmeyin. Maden suyunun yanı sıra bol bol su tüketmeye de özen gösterin. Unutmayın, sağlıklı bir vücut için günde en az 2 litre su tüketmeniz gerekir.

Maden suyu satın alırken plastik şişede değil, cam şişede olanları tercih edin. Cam, plastiğe göre her zaman daha sağlıklı bir alternatiftir.

Maden suyunu bardağa dökerek içmeyin. Maden suyunu bardağa dökmek, içerisindeki gazın kaçmasına yol açar. Bunu da bardağa döktüğünüzde oluşan köpürmeden anlayabilirsiniz. Bu köpürmenin nedeni, bardakların bulaşık makinesinden çıktıktan sonra bile maden suyunun kendi şişesi kadar steril olmamasıdır. Maden suyunun kendi cam şişesi tüketim için en uygun alternatiftir.

Maden suyunun şişkinlik yaratabileceğinin farkında olun. İçeriğinde karbondioksit barındırdığı için fazla ve hızlı maden suyu tüketimi midede şişkinlik yaratabilir. Bu nedenle, yemeklerin hemen öncesi veya sonrasında maden suyu tüketimi uygun olmayabilir. Maden suyu tüketmek için en ideal zamanlar, yemeklerden 1-2 saat öncesi veya sonrasıdır.

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