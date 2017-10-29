Mağdur rolü oynayan hırsızlar tutuklandı

Trabzon’dan İtalya’ya götürülmek için yola çıkan ve Başiskele'de çalındığı belirtilerek ihbar edilen 650 bin TL’lik işlenmiş iç fındık yüklü tırı, ihbarı veren sürücünün da aralarında olduğu 5 kişinin çaldığı belirlenmişti. 1 aylık teknik takibin ardından fındığı sattıkları İstanbul'daki adreslerinde yakalanan 5 kişi Kocaeli Emniyetine getirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.