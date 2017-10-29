Mağdur rolü oynayan hırsızlar tutuklandı
Trabzon’dan yüklenen ve İtalya’ya gidecek olan 650 bin TL değerindeki 24 ton iç fındık yüklü tırı ‘çalındı’ diyerek kendileri çalan daha sonra da satarken yakalanan 5 kişi tutuklandı.
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Trabzon’dan İtalya’ya götürülmek için yola çıkan ve Başiskele'de çalındığı belirtilerek ihbar edilen 650 bin TL’lik işlenmiş iç fındık yüklü tırı, ihbarı veren sürücünün da aralarında olduğu 5 kişinin çaldığı belirlenmişti. 1 aylık teknik takibin ardından fındığı sattıkları İstanbul'daki adreslerinde yakalanan 5 kişi Kocaeli Emniyetine getirilmişti. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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