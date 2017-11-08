Mağdur vatandaşı bilgilendirmede SMS dönemi

Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık gibi olaylar nedeniyle mağdur olup polis merkezlerine müracaat eden vatandaşlar, olayın şüphelileri yakalandığında veya konuyla ilgili çalışmalar sürerken gönderilen SMS'lerle bilgilendiriliyor.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, mağdur vatandaşların müracaat ederek şikayette bulunması, ardından şikayeti ile ilgili gelişmeleri takip etmek için tekrar polis merkezlerine gidip gelmesi ile oluşan zaman ve enerji kaybını önlemek için yeni bir önlem aldı. Bu kapsamda, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı işbirliğinde SMS uygulaması projesi hazırlandı.

Pilot uygulama Ankara, Aydın, Gaziantep, Trabzon ve Mardin'deki 136 polis merkezinde test edildi. Testlerden sonra uygulama 6 Kasım itibarıyla ülke genelindeki bin 265 polis merkezinde faaliyete geçirildi. Proje sayesinde vatandaşların artık şikayetçi olduğu konuyla ilgili bilgi almak için polis merkezlerine gitme zorunluluğu ortadan kalkmış oldu.

Uygulamanın çalışma şekli

Uygulamada mağdur vatandaşa müracaatı sırasında şikayetçi olduğu konuyla ilgili belli aralıklarla bilgilendirme mesajı almak isteyip istemediği soruluyor. Bilgi almak istediğini belirten vatandaştan istenilen cep telefonu numarası sisteme kaydediliyor. Şüpheliler yakalanınca ve zanlıların yakalanmalarına yönelik çalışmalar devam ediyorsa 4 ayda bir olmak üzere mağdur vatandaşa otomatik bilgilendirme mesajları gönderiliyor.

Mesajlarda "... Polis Merkezi Amirliğine ... tarihinde yapmış olduğunuz müracaatınızla ilgili şüpheli/şüpheliler adli mercilere sevk edilmiştir." ya da "Müracaatınız ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." ifadeleri yer alıyor.

"İlk uygulama memnun etti"

Ankara'nın Keçiören ilçesinde evine hırsızın girdiğini farkeden Esra Gül K. Ufuktepe Polis Merkezi Amirliğine giderek müracaatta bulundu. Olayı görevli memurlara anlatan Esra Gül K. bilgilendirme SMS'leri almak istediğini belirterek, cep telefonu numarasını verdi. Numarası görevli memur tarafından sisteme kaydedilen mağdur Esra Gül K, daha sonra şüphelilerin yakalandığına ilişkin bilgilendirme SMS için polislere teşekkür etti.

Hırsızlık, yağma ve dolandırıcılık gibi mal varlığına karşı işlenen suçlarda kullanılan uygulamanın kapsamının genişletilmesi için çalışma başlatıldı.