Magna çalışanlarının çocukları ödüllendirildi

“Bir Hayalim Var” temalı fotoğraf yarışmasına çok sayıda eser gönderildi. Yapılan değerlendirme sonunda da dereceye giren çocuklara, Magna çalışanı velilerinin de katıldığı törenle ödülleri verildi. Magna İnsan kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım, yaptığı konuşmada şirket olarak her zaman çalışanlarına ve ailelerine verdikleri değerin hep ön planda olduğunu söyledi, bu etkinliklerin süreceğini anlattı.

Resim yarışması birincisi Arif Arda Özen ödülü velisi A.Kadir Özen, ikinci Buse Boztaş velisi Nuray Boztaş, üçüncü Almina Beyaz da velisi Tolga Beyaz ile birlikte ödülünü aldı. Mansiyon ödülünü kazanan Esma Demirtaş da velisi İbrahim Beyaztaş ile birlikte ödülünü aldı.