Magna Otomotiv Futbol Turnuvası sona erdi

Bu yıl ikincisi düzenlenen organizasyona şirket çalışanlarından oluşan 10 takım katıldı. Tatlı rekabetle geçen turnuvada şampiyonluğa Yıldızlara ekibi ulaştı. Lojistik takımı ise finalde kaybetti. Final maçını izleyen İnsan Kaynakları Müdürü Necmettin Yıldırım turnuvaya katılan çalışanları kutladı, bu tür organizasyonların devam edeceğini belirtti. Türk Metal Şube Başkanı Yakup Yıldız da katılan tüm takımları tebrik etti, şirketle başlatılan güzel organizasyonların devam edeceğine inandığını söyledi.