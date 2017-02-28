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Mahalle gezilerinde dur durak yok

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Mahalle gezilerinde dur durak yok
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın 8 yıl önce başlattığı mahalle turları devam ediyor. Haftanın en az 2 günü gerçekleştirilen mahalle inceleme gezisi Hacıhasan’da da yapıldı.

Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Yeğnidemir ve daire müdürlerinin katıldığı inceleme gezisinde mahalle muhtarı Ömer Uzun da hazır bulundu. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler, yaklaşık 4 saat boyunca Hacıhasan’da ayak basmadık yer bırakmadılar.

Cadde ve sokakların tek tek gezilip eksiklerin yerinde tespit edildiği inceleme gezisi sırasında vatandaşlarla da görüşen İbrahim Bulut ”Sokakta belediyecilik anlayışı içinde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Hacıhasan, İzmit’in en eski  mahallelerinden biri. Tarihi eserlerin oldukça yoğun olduğu bu mahallemize de diğer yerler de olduğu gibi  en iyi hizmeti  getirmenin çabası içindeyiz” dedi.

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