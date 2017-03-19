Mahalle turu Bekirdere’de devam etti

İzmit Belediyesi mahalle inceleme gezileri Bekirdere ile devam etti.

Yaklaşık 4 saat süren Bekirdere’deki mahalle inceleme gezisine Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Belediye Meclis üyesi Engin Uztürk, daire müdürleri ve muhtar Adnan Birim katıldı. Başkan Vekili Bulut ve beraberindekiler cadde ve sokakları tek tek dolaşarak eksikleri yerinde tespit ettiler. İbrahim Bulut, Bahar Camii’ndeki Kur’an Kursu’nu da ziyaret ederek burada eğitim gören kadınlarla bir süre sohbet etti.

Mahalle gezilerinde konuşan Bulut, “İzmit Belediyesi olarak okullara olduğu gibi camilere de destek oluyoruz. Camilerin temizliği için Belediye Başkanımızın talimatıyla özel bir ekip oluşturuldu. Yaklaşık 8 yıldan berri bu ekibimiz camilerde detaylı temizlik yapıyor. Camilere tente, çevre düzenlemesi gibi hizmetlerin yanı sıra Kur’an kurslarının yapımına da katkı sağlıyoruz. İbadethanelere yardım ve desteğimiz bundan sonra da devam edecek” dedi.

Bölgedeki esnafları da ziyaret eden Belediye Başkan Vekili İbrahim Bulut, Çakmak Sokak ile Çağlar Sokak arasında yaptırılmakta olan ve yakında hizmete girecek seyir terasında da incelemelerde bulundu. İzmit Körfez manzaralı seyir terasının 270 metrekare açık 30 metrekarelik de büfe ve kapalı alanı bulunuyor.