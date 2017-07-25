Mahallelere baskı beton uygulanacak

İzmit Belediyesi sınırları içerisinde bulunan muhtelif mahallelere baskı betonu, saha betonu, beton yol ve beton kaldırım yapım işi ihalesi bugün gerçekleşti.

8 firmanın katıldığı ihalede en düşük teklif 246.848,03 TL ile Kulaca İnşaat verdi. İhale kapsamında 700 metre küp beton, 700 metre kare baskı beton, 22 ton demir, 140 metre küp kırma taş dolgu uygulanacak. İhalede yaklaşık maliyet 345.072,30 TL olarak açıklandı.İhalenin komisyon başkanlığını Turan Durak, üyelikleri Engin Yıldırım, Leyla Kıran, İlhan Gökbudak, Fatma Erciyes üslendi.

TEKLİFLER:

Yaklaşık 90 gün süre tanınan ihale de Fatih Ak 435.678,30 TL, Adabay Mühendislik 344.619,60 TL, Halil Doğan, 248.965,31 TL, Arıcan İnşaat 366.245,21 TL, Sabri Adar 261.347,19 TL, Osman Baki 342.640,78, Gersut inşaat 288.196,06, Kulaca inşaat 246.848,03 TL teklif verdi.

Şennur YILDIZ