Mahalleli isyanda! 1 aydır yanmıyor

MUHTAR UMURSAMIYOR

İzmit Bayındırlık Kalıcı Konutları bölgesinde bulunan Tepeköy Mahallesi’nde sorunların ardı arkası kesilmiyor. Daha önce çöp sorunu yaşayan Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak 166. Ada sakinleri, bu kez de aydınlatma sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, SEDAŞ’ın sorumluluğunda olan sokak lambalarının 1 aydır yanmadığını dile getirdi. Bölge halkı, durumu başta mahalle muhtarı Celalettin İçöz’e ve SEDAŞ’a ilettiklerini ancak kimsenin umursamadığını belirterek isyan noktasına geldiklerini kaydetti.

BÖLGE HALKI KORKUYOR

Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak sakinleri şunları söyledi: “Tepeköy Mahallesi Şanlı Sokak’taki sokak lambaları 1 aydır hiçbir gece yanmıyor. Mahalle konağı ve sağlık ocağının hemen dibinden geçen yol her gece kapkaranlık şekilde duruyor. Durumu SEDAŞ’a bildirdik, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İçöz’e ilettik ancak ilgilenen yok. Muhtar da bizi dinlemiyor ya da sözünü kimseye geçiremiyor. Özellikle bayanlar yolu kullanırken çok korkuyor. Geceleri bu bölgeye içki içenler ve uyuşturucu madde kullananlar akın ediyor. Mahallemiz çok tehlikeli bir durumda. Lütfen birileri bu duruma önlem alsın.”

