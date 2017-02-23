Mahalleli isyanda!

Körfez İlimtepe bağlantı yolu çalışmaları sırasında çıkan harfiyatı Derince Limanı’na çeken hafriyat kamyonlarına Yeniyalı Mahallesi sakinlerinden tepki geldi.

Mahalle muhtarlığının önünde toplanan vatandaşlar harfiyat kamyonlarının geçmemesi için imza kampanyası düzenledi. İmzaları atan mahalleliler Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi üzerinde hafriyat kamyonlarının önünü kesip eylem yaptı.

Eylemciler “Bu yol 3 aydan fazladır kullanılıyor. Gidiş dönüş olarak günde en az bin hafriyat kamyonu geçiyor. Burada 3 tane pazar kuruluyor. Öğrenciler ışıklarda butona basıyor, ama kamyoncular işaretlere uymayıp geçiyor. Can güvenliğimiz tehlikede.” diye sitem etti.

Mahalle sakinleri ayrıca topladıkları imzaları Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can'a ileteceklerini söyledi.

Binali Aslan