Mahkemeden flaş BBP kararı! İptal edildi

15 Ekim tarihinde yapılan ve Serhat Duyar’ın yeniden başkan seçildiği kongre iptal edildi. Partili Ercan Keleş kongre öncesinde Kocaeli Adliyesi'ne giderek İl Seçim Kuruluna dilekçe vermiş, delege listesine usülsüzlük karıştırdığını iddia etmişti. Ercan, parti üyesi olmayan kişilerin delege olarak yazıldığı söylemişti.

İl Seçim Kurulu'ndan yanıt geldi. Yüksek Seçim Kurulunun kararına göre; 15 Ekim tarihinde yapılan BBP il kongresinin iptaline karar verildi.

Gazetemize konuşan Ercan Keleş, “Verdiğim hukuk mücadelesinde haklı olduğumu herkes bilsin istedim. Biz yanlış yapmadık” dedi.

Çiğdem ARMAĞAN