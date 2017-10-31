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Mahkum kendini astı

Mahkum kendini astı

Aslen Körfezli olan ve Elazığ’da cezaevinde yatan mahkum intihar etti.

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Elazığ Kapalı Cezaevi’nde uzun süredir yatan 33 yaşındaki Rıdvan A. isimli mahkum,  koğuşta kendini asarak intihar etti. Kan davası nedeniyle cezaevinde yattığı öğrenilen Rıdvan A.’nın cenazesi otopsinin ardından ilimize getirilerek Körfez Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi. Bekar olduğu belirtilen Rıdvan A.’nın neden intihar ettiği ise bilinmiyor.

Binali ASLAN
 

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