İzmit Çayırköy No.38’de ikamet eden çiftçi Ahmet Koç’un eşi Mahmure Koç(73) kalp krizi nedeniyle vefat etti. 4 çocuk annesi Mahmure Koç’un cenazesi Çayırköy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.
İzmit Çayırköy No.38’de ikamet eden çiftçi Ahmet Koç’un eşi Mahmure Koç(73) kalp krizi nedeniyle vefat etti. 4 çocuk annesi Mahmure Koç’un cenazesi Çayırköy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.
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