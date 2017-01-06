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Mahmure Koç

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Mahmure Koç
Mahmure Koç vefat etti

İzmit Çayırköy No.38’de ikamet eden çiftçi Ahmet Koç’un eşi Mahmure Koç(73) kalp krizi nedeniyle vefat etti. 4 çocuk annesi Mahmure Koç’un cenazesi Çayırköy Camiinden alınarak Köy Mezarlığında toprağa verildi.

 

 

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