“Makamda oturan başkan olmayacağım”

Ayaz’ı bugün Saraybahçe’nin eski Belediye Başkanı Halil Yenice ile birlikte görev yaptığı meclis üyeleri, Ramazan Kumsar başkanlığındaki Pazarcılar Derneği ziyaret ederek kutladılar, başarı dileklerinde bulundular.

Makamında oturan ilçe başkanı olmayacağını tekrarlayan, teşkilatların birlik ve beraberliği içinde çalışıp, İzmit’te AK Parti’nin oylarını artıracakları iddiasında bulunan AK Parti İzmit ilçe Başkanı Ayaz “İyi bir heyecan yakaladık. 2002’deki kuruluşundaki gibi çalışma arkadaşlarımızla birlikte elimizi taşın altına koyacağız. Aynı ruhla çalışacağız. Ekibimle birlikte partimizin kurucularını, geçmişte hizmet etmiş yöneticilerimizi ve teşkilatlarımızı ve vatandaşlarımızı ziyaret edip istek ve sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm üreteceğiz.” dedi.

Ayaz’ı kutlayıp başarı dileklerini sunan Saraybahçe eski Belediye Başkanı Yenice’de 2004 yılında Saraybahçe’yi kuran ekip olarak AK Parti’nin kuruluş ruhunu çalışan Hasan Ayaz’a destek vereceklerini ve çalışacaklarını söyledi.

İl Başkanı Şemsettin Ceyhan’a İl başkanlarının olduğu gibi ilçe başkanlarının da her ay buluşması teklifini sunduğunu belirten Ayaz, İzmit İlçe Kadın ve Gençlik Kollarının oluşturulması için istişareler yapıldığını, kriterlerinin AK Parti’nin Reis’i adamı olmak diye nitelendirdi. Pazarcılar Derneği, Ayaz’a meyve sepeti ikramında bulundular.