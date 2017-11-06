Makedonya Göçmenleri’nde Fuat Biçici değişmez başkan
Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin 5.olağan genel kurulu yapıldı, mevcut başkan Fuat Biçiçi beşinci dönem için yeniden başkanlık görevine getirildi.
2005 yılında kurulan Makedonya Göçmenleri Derneği’nin olağan genel kurulu, İzmit 28 Haziran Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:267 K:1 D:3’te bulunan dernek merkezindeki genel kurulda divan başkanlığını Teoman Aydınoğlu, üyelikleri de Hilmi Çiçek ve Necat Çiçek üstlendi.
489 üyesi bulunan Makedonya Göçmenleri Derneği’nin 5.olağan genel kurulunda başkanlık için mevcut başkan Fuat Biçici dışında başka aday çıkmadı. Derneğe kurulduğu günden bugüne büyük katkıları bulunan Fuat Biçici, üyelerin oylarıyla 5.dönem için yeniden başkan seçildi.
Kocaeli Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nin yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
(YÖNETİM):
Fuat Biçici, Süleyman Ataç, Muzaffer Aydınoğlu, Nihat Hacıoğlu, Kenan Şentürk, Aydın Şentürk, Cevat Simsar, Hikmet Korap, Turgay Aydınoğlu.
Kerim YAVUZ
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