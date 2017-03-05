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Malatyalılar dayanışma gecesinde buluştu

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Malatyalılar dayanışma gecesinde buluştu
2002 yılında kurulan, 52 üyesi bulunan Kocaeli Malatyalılar Derneği yönetimi, üyelerini düzenlenen kaynaşma gecesinde bir araya getirdi.

İhsan Aydın’ın başkanı olduğu Kocaeli Malatyalılar Derneği’nin geleneksel buluşması, fuar içi Bahane Düğün Salonu’nda gerçekleşti. Yöresel müziklerin eşliğinde bol bol halay çeken, bölgenin unutulmaz ezgisi ‘Malatya, Malatya. Bulunmaz eşin’ türküsüyle coşan Malatyalılar, pisti biran olsun boş bırakmadılar. Kocaeli Malatyalılar Derneği başkanı İhsan Aydın, geceye katılım gösteren hemşerilerine teşekkür etti, bundan sonra sosyal anlamda daha etkin çalışma içinde olmayı planladıklarını söyledi.

Kerim YAVUZ

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