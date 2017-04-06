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Maliye 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak

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Maliye 300 vergi müfettiş yardımcısı alacak
Maliye Bakanı Ağbal, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere sınavla 300 vergi müfettiş yardımcısı alacaklarını açıkladı.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere 300 vergi müfettiş yardımcısı alımı için 3-4 Haziran'da sınav yapacaklarını kaydetti.

Başvuruların 24 Nisan - 8 Mayıs arasında alınacağına dikkati çeken Ağbal, söz konusu sınava bin 500 kişi çağıracaklarını ifade etti.

Ağbal, sınava 2015, 2016 KPSS'den yeterli puan alanların başvurabileceğinin altını çizerek, "Sınava girecek gençlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

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