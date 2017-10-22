Maliye Bakanı Ağbal: 2010-2017 arasında Türkiye yüzde 6'nın üzerinde büyüdü

Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Merkez İlçe Başkanlığının, Şair Zihni Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, bugünlerde bütçe hazırladıklarını belirterek, "Maliye bakanlarının en zor zamanı. Bir sürü zorluk olabilir ama yine 2018 yılında da milletimize hizmet edecek bir bütçe yapıyoruz." diye konuştu.

"Hatırlıyorum 2009 yılında IMF ile programı sonlandırırken bize diyorlardı ki 'Sonlandırmayın, biz çok alıştık bu IMF'ye. IMF giderse kamu maliyesi tekrar eski günlerine döner, Türkiye ekonomisi IMF'siz bir şekilde sürdürülemez.' Ne oldu? 2009'da IMF gitti, Türkiye Cumhuriyeti olarak kendi bütçelerimizi kendimiz yaptık." diyen Ağbal, şöyle devam etti:

"2010-2017 arasında Türkiye yüzde 6'nın üzerinde büyüdü. 2010 yılı, 2009 yılında Türkiye'nin bütçesinin milli gelire açığının oranı yüzde 5,5'ti, biz şimdi onu yüzde 1, yüzde 2'lere kadar indirdik. Ekonomi kendi ayakları üzerinde duruyor. Bütçemizi kendimiz yapıyoruz. Ekonomimiz hiç olmadığı kadar sağlam ve bütün bunların içerisinde de artık bütçenin yarısını değil, bütçenin sadece 10'da 1'ini faize ayırıyoruz."

Bütçenin yüzde 90'ının eğitime, sağlığa, altyapıya, savunmaya, güvenliğe gittiğini belirten Ağbal, "Onun için şu anda 2018 yılı bütçe çalışmalarını yapıyoruz, AK Parti hükümetlerinin en önemli önceliklerinden birisi hep eğitim olmuştur. 2018'de de aynısını yapacağız, bütçeden en fazla kaynağı eğitime ayırıyoruz. Yaklaşık 130 milyar lira bu ülkenin eğitimi için yarınları için kaynak ayırdık." dedi.

Ağbal, bütçeden en büyük ikinci payın ise sağlığa ayrıldığına işaret ederek, "Bu kadar şehir hastaneleri, devlet hastaneleri yapıyoruz. Sağlıkta erişimi olağanüstü bir şekilde artırdık. Bütçeden yine en fazla kaynağı ayırdığımız yerlerden biri sağlık." diye konuştu.

"3 milyon 200 bin insana ilave istihdam sağlayacağız"

Ağbal, vatandaştan topladıkları kaynağı, vatandaşa hizmet olarak sunduklarını dile getirerek, "Bu açıdan Allah'a şükürler olsun ekonomimiz sağlam, güçlü bir bankacılık sistemimiz, güçlü bir kamu maliyemiz var. 2019'a giden süreçte inşallah önümüzdeki yıllarda da Türkiye yüzde 5'in üzerinde büyüyecek. 3 milyon 200 bin insana önümüzdeki süreçte ilave istihdam sağlayacağız. Türkiye yüksek büyüme oranlarına devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de sağduyunun kenetlendiğini belirten Ağbal, Türkiye'de birliğe, beraberliğe, kardeşliğe inanan partiler kendi aralarında daha fazla birlik ve beraberlik gösteriyor." şeklinde konuştu.

"Artık devletle vatandaş arasında bir ayrılık gayrılık yok"

Bakan Ağbal, "Devletle millet arasında oluşturulan o uçurumu ortadan kaldırdık. Artık devletle vatandaş arasında bir ayrılık gayrılık yok. Millet devletine, devlet milletine güveniyor." dedi.

Ağbal konuşmasında şunları kaydetti:

"Adalet ve kalkınma en önemli iki tane temel ve 15 yıldır bir taraftan adaleti, demokrasiyi, insan haklarını güçlendiriyoruz, Türkiye'yi her bakımdan yaşanabilir bir ülke haline getiriyoruz, diğer taraftan da bu zamana kadar ihmal edilmiş kalkınma hamlelerini birer birer atıyoruz"

Türkiye'nin artık 15 yıl önceki Türkiye olmadığını belirten Ağbal, "Eğitimde, sağlıkta, altyapıda, kültürde, sanatta, çevrede, imarda, inşada aklınıza ne gelirse gelsin Türkiye her bakımdan kalkınan, büyüyen ve güçlenen bir ülke." ifadelerini kullandı.

Ağbal. "Türkiye sadece içeride değil, dışında da ortaya çıkan gelişmeler nedeniyle büyük önemli bir sınavdan geçiyor." diyerek, "İnanıyorum ki AK Parti olarak, hükümet olarak bütün bu yüklerin üzerinden geleceğiz ve Türkiye'yi önce 2023 vizyonuna, sonra 2053'e, sonra 2071'e hep beraber bu kadrolar taşıyacak." şeklinde konuştu.