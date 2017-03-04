Maliye Bakanı Ağbal, sanayicilerle buluştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, ''Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak huzurunuza getirdiğimiz değişiklik, aslında yapısal bir reformun parçası. Ekonomide önümüzü açacak, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayacak bir reform.'' dedi.

Bakan Ağbal, Gebze Ticaret Odası'nda sanayicilerle bir araya geldi. Burada konuşan Ağbal, Türkiye ekonomisinin global kriz karşısında büyük bir dayanıklılık gösterdiğini belirterek, Türkiye'nin son 14 yılda büyüme oranlarının olağanüstü olduğunu, müthiş bir istihdam yaratıldığını ifade etti.

''Son dönem istihdam artışında bir miktar yavaşlama var ama global kriz sonrası Avrupa'da istihdam kayıpları yaşanırken Türkiye istihdamını artırdı.'' diyen Ağbal, ekonominin temellerinin sağlam, önünün açık olduğunu belirtti.

Sanayicilere "süper teşvik sistemi"ne ilişkin bilgiler de veren Ağbal, çok sayıda konuda reform niteliğinde düzenlemeler yaptıklarını, yatırım, üretim, ihracat, istihdam, finansman konularında destekler verdiklerini anlatarak, şunları kaydetti:

''Yatırım, üretim, istihdam, ihracat, buralarda inşallah Türkiye, büyüyen, yükselen grafiğini önümüzdeki dönemde de gösterecek. Hükümet olarak her zaman reforma inandık. Ülkenin ileriye dönük vizyonu, kalkınması için çok farklı alanlarda sürekli reformlar yaptık. Hatırlayın 2000'li yılların başını; kamu maliyesi çökmüştü, bankacılık sistemi iflas etmişti. Böyle bir ekonomiden çok güçlü bir bankacılık sistemimiz, güçlü bir kamu maliyemiz var. Bitti mi her şey? Bitmedi. Önümüzde ileriye dönük, Türkiye'nin ufkunu açacak, ülkeyi değiştirecek, dönüştürecek reformlara ihtiyacımız var. En başta yönetim sistemimizde reform... Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olarak huzurunuza getirdiğimiz değişiklik, aslında yapısal bir reformun parçası. Ekonomide önümüzü açacak, ülkede siyasi ve ekonomik istikrarı sağlayacak bir reform.''

Demokrasinin güçlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Ağbal, ''Türkiye'de demokrasi güçlendikçe kalkınma, büyüme potansiyelimiz artıyor. Demokrasimiz güçlü olacak, vatandaşımız bu ülkede yaşamaktan büyük memnuniyet duyacak, ülkesiyle gurur duyacak ve demokrasiyi inşallah daha da güçlendireceğiz.'' diye konuştu.

Yönetimde istikrar ve güçlü bir temsil sistemi kuracaklarına dikkati çeken Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Yeni anayasaya neden ihtiyaç duyuldu? Mevcut sistem sürdürülebilir, devam ettirilebilir değil. Mevcut sistemde gerek yasama organı, gerek yürütme organındaki çok başlılık, gerekse yargıya ilişkin birtakım yapısal sorunlar, Türkiye'nin 2023 vizyonu başta olmak üzere önümüzü tıkıyor. Bizim süratle yönetimde bu reformu hayata geçirmemiz lazım. Bu yapısal, ülkenin önünü açacak bir reform."