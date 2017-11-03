Maliye Bakanı Ağbal’dan asgari ücret açıklaması

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Ağbal, asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızın ücretlerini hiç bir şekilde bin 404 liranın altına düşmemesini sağlayacak şekilde düzenleme yapıyoruz. Vergiden vazgeçmek suretiyle, bir milyar liralık bir vergiden vazgeçiyoruz. Böylece çalışanlarımızın bu noktadaki beklentilerini karşılıyoruz. 2014 yılından sonra köy olup da mahalleye dönüşen Büyükşehir Belediye içerisinde esnaflık yapan vatandaşların esnaf muaflığını da 2020 yılına kadar uzatıyoruz. Bu da özellikle ilk defa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisine giren köyden mahalleye dönüşen birçok esnafımızın vergiyle ilgili meselesini çözmüş olacak. 2018 yılında ödenecek emlak vergisi değerlerine ilişkin önemli bir düzenleme yapıyoruz. Belediyeler, komisyonlar 2018 yılında ödenecek emlak vergisi için hesaplanacak arsa ve arazi metrekare değerlerini belirlediler. Burada yapılan değerlemelerin aşırı derecede yükseltildiği şeklinde şikayetler alınca, hükümet olarak bu kanun tasarısında bir madde düzenlemesi ön gördük. Buna göre 2018 yılında emlak vergisi esas alınacak arsa ve arazi metrekare değerleri 2017 yılındaki, değerin yüzde 50'sinden daha fazla olamayacak" dedi.