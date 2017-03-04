Maliye Bakanı Ağbal’dan Kocaelili otobüsçülere büyük jest

Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un ücretsiz taşıma paralarının zamanında ödenmediği sıkıntısını dinleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerin düzenli bir şekilde yapılacağı talimatını verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) gerçekleştirdiği sunumun ardından

İş Dünyası İstişare Toplantısı’nda soru cevap bölümüne geçti. Soru cevap bölümünde söz alan Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Bakan Ağbal’a şoför esnafının sıkıntılarını anlattı. Bakan Ağbal ise söz vererek, bundan sonra ücretsiz taşıma ödemelerinin her ay düzenli olarak ödeneceğinin sözünü verdi

ÇOK GEÇ GELİYOR

Şoför esnafı olarak çok sıkıntıları olduğunun ifade eden Mustafa Kurt şöyle konuştu: “Toplu taşımadaki KDV oranlarında ciddi anlamda problem yaşıyor arkadaşlarımız. Biz ufak bir esnaf topluluğuyuz. Yatırım yapıyoruz araç alıyoruz, bir aracın maliyeti 500 bin TL. 8 sene kullanıyoruz ama aldığımız araç çöpe gidiyor. 65 yaş üstü ödenekleri çok geç geliyor. Bu ödenekle ilgili bize bir yardımcı olursanız çok iyi olur sayın bakanım. Bu iki önemli sorunu dile getirmek istedim” Kurt’un sıkıntısına cevap veren Bakan Ağbal toplantı esnasında hemen yetkili bir ismi aradı. Ağbal “Her ay bu paralar bizim tarafımızdan aile ve sosyal politikalar bakanlığına aktarılacak. Bu ödemeler düzenli bir şekilde yapılacak. Tamam mı?” diyerek talimat verdi. Talimatın ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Çiğdem ARMAĞAN

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