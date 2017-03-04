  • BIST 89.722
  • Altın 147,435
  • Dolar 3,7202
  • Euro 3,9313
  • Kocaeli 3 °C

Maliye Bakanı Ağbal’dan Kocaelili otobüsçülere büyük jest

»
Maliye Bakanı Ağbal’dan Kocaelili otobüsçülere büyük jest
Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt’un ücretsiz taşıma paralarının zamanında ödenmediği sıkıntısını dinleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerin düzenli bir şekilde yapılacağı talimatını verdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Kocaeli Ticaret Odası’nda (KOTO) gerçekleştirdiği sunumun ardından 
İş Dünyası İstişare Toplantısı’nda soru cevap bölümüne geçti. Soru cevap bölümünde söz alan Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt, Bakan Ağbal’a şoför esnafının sıkıntılarını anlattı. Bakan Ağbal ise söz vererek, bundan sonra ücretsiz taşıma  ödemelerinin her ay düzenli olarak ödeneceğinin sözünü verdi

ÇOK GEÇ GELİYOR
Şoför esnafı olarak çok sıkıntıları olduğunun ifade eden Mustafa Kurt şöyle konuştu: “Toplu taşımadaki KDV oranlarında ciddi anlamda problem yaşıyor arkadaşlarımız. Biz ufak bir esnaf topluluğuyuz. Yatırım yapıyoruz araç alıyoruz, bir aracın maliyeti 500 bin TL. 8 sene kullanıyoruz ama aldığımız araç çöpe gidiyor. 65 yaş üstü ödenekleri kuu1-001.jpgçok geç geliyor. Bu ödenekle ilgili bize bir yardımcı olursanız çok iyi olur sayın bakanım. Bu iki önemli sorunu dile getirmek istedim”  Kurt’un sıkıntısına cevap veren  Bakan Ağbal toplantı esnasında hemen yetkili bir ismi aradı. Ağbal “Her ay bu paralar bizim tarafımızdan aile ve sosyal politikalar bakanlığına aktarılacak. Bu ödemeler düzenli bir şekilde yapılacak. Tamam mı?”  diyerek talimat verdi. Talimatın ardından salondan alkış sesleri yükseldi.

Çiğdem ARMAĞAN

BAKAN'DAN KOTO'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bakan Ağbal: “Kocaelili muhasebeciler iyi iş çıkartıyor”

 

 

Bu haber toplam 717 defa okunmuştur
Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
İlgili Haberler
Bakan Ağbal: “Kocaeli’de her geçen gün..."04 Mart 2017 Cumartesi 19:58Bakan Ağbal: “Kocaeli’de her geçen gün..."Kocaeli Ticaret Odası’nda konuşan Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Kocaeli’de her geçen gün artan yatırımlar var” dedi.
İki bakan havadan incelediİki bakan havadan inceledi04 Mart 2017 Cumartesi 19:41
Bakan Ağbal: “Kocaelili muhasebeciler iyi iş çıkartıyor”Bakan Ağbal: “Kocaelili muhasebeciler iyi iş çıkartıyor”04 Mart 2017 Cumartesi 18:18
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Özlü: Bilişim Vadisi 100 bin kişiye istihdam sağlayacak04 Mart 2017 Cumartesi 15:00
  • Dev Petrol Ofisinin yeni sahibi belli oldu04 Mart 2017 Cumartesi 11:01
  • Mercedes, 354 bin aracını geri çağırıyor04 Mart 2017 Cumartesi 10:08
  • Vergi ödemede yeni dönem04 Mart 2017 Cumartesi 10:04
  • 12 bahçıvan aranıyor04 Mart 2017 Cumartesi 09:00
  • İşte 2 ayda istihdam edilen kişi sayısı03 Mart 2017 Cuma 23:22
  • Bakanlık açıkladı: 24 bin personel alınacak03 Mart 2017 Cuma 19:28
  • Tüpraş'ta 11 maddede anlaşma03 Mart 2017 Cuma 17:15
  • Zeytinoğlu:“Enflasyonda yükselişi durdurmamız gerekiyor”03 Mart 2017 Cuma 15:06
  • Yeni Cuma için bir ihale daha yapılacak03 Mart 2017 Cuma 14:00
    • ÖNE ÇIKANLAR
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti