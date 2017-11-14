Maliye Bakanı Ağbal'dan taşeron açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TBMM Genel Kurulunda, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının ikinci bölümü üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Taşeron düzenlemesiyle ilgili bakanlıkların çalışmalarını belli bir noktaya getirdiklerini belirten Ağbal, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda bu konuyla ilgili toplantıların yapıldığını, burada birçok konunun gündeme geldiğini söyledi.

Kapsam da dahil olmak üzere statü, ileriye dönük haklar, sağlanacak imkanlar gibi çok sayıda başlık olduğuna işaret eden Ağbal, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaları süratle tamamlayıp Bakanlar Kuruluna getireceğiz. Bakanlar Kurulunda da bu konularda Hükümet olarak kararımızı verdikten sonra, en kısa zamanda olacağını tahmin ediyorum, bu kanun tasarısını Meclise getirmek istiyoruz. Bu konuda yapılacak yasal düzenlemenin yılbaşından önce çıkması noktasında Hükümet olarak bir irademiz var. Bu konuda da yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor."

Ağbal, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında Maliye Bakanlığı olarak 80,4 milyar liralık bir yapılandırma gerçekleştirdiklerini belirterek, şu ana kadar 22,5 milyar lira tahsilat yaptıklarını, taksitlerin devam ettiğini aktardı.

Bakan Ağbal, 7020 sayılı yapılandırma yasası kapsamında da 13,7 milyar liralık bir alacağı yapılandırdıklarını ve şu ana kadar 1,6 milyar liralık tahsilat yaptıklarına işaret ederek, bunda da taksitlerin devam ettiğini dile getirdi.

Bugüne kadar bu iki kanun kapsamında ve gümrük, SGK ile diğer kurumların alacaklarından 31 milyar lira tahsil edildiğini belirten Ağbal, "Tahakkuk tahsilat oranlarını, vatandaşımızın bu borçlarını ödemesini takip ediyoruz. Bu konularda herhangi bir sorunla karşılaştığımız takdirde tabii ki vatandaşımız bakımından önemli her türlü tedbiri her zaman için alırız." ifadesini kullandı.

GÜVENLİK SORUŞTURMALARI

Bir başka soru üzerine, 2018 yılı bütçe kanununda belirlenen açıktan atama kontenjanları dahilinde Sağlık Bakanlığının personel taleplerini değerlendireceklerini anlatan Ağbal, bu konunun bir süre daha iki bakanlık arasında çalışılması gerektiğini, çünkü 2018 yılı bütçe kanunu görüşmelerinin halen devam ettiğini anımsattı.

Ağbal, "Sağlık Bakanlığında yıpranma ve özlük haklarıyla ilgili bakanlıkla geçmişte yapmış olduğumuz çalışmalar var. Son olarak ekonomi yönetimi ve Bakanlar Kurulunda bu konuda değerlendirme yapıp, o konuyla ilgili de bir adım atılacağını tahmin ediyorum." diye konuştu.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası dönemde sadece Sağlık Bakanlığına değil bütün kurumlara personel alırken özellikle güvenlik soruşturmalarının başlangıçta yapılmasını Hükümet olarak önemsediklerini vurgulayan Ağbal, yoğun talep olduğu için, bunun bir miktar vakit alabildiğine dikkati çekti.

Ağbal, Maliye Bakanlığı gelir uzman yardımcılığı, yükselme sınavlarıyla alakalı tasarıyı Başbakanlığa sevk ettiklerini belirterek, "Maliyedeki arkadaşlarımızı sevindirmeyi en başta Maliye Bakanı olarak ben istiyorum. İnşallah o konuda güzel gelişmeler olacak diye ümit ediyorum." dedi.

Çiftçilere 2018 yılı bütçesinden 29 milyar 500 milyon TL kaynak ayrıldığına değinen Ağbal, 2018 yılında mazot desteğini 2 kat artırdıklarını kaydetti.