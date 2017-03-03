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Maliye Bakanı bugün Kocaeli'de

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Maliye Bakanı bugün Kocaeli'de
Maliye Bakanı Naci Ağbal İzmit'e geliyor.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) bu akşam önemli bir konuğu ağırlamaya hazırlanıyor. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bu akşam Kocaeli Ticaret Odası’nda ilimizdeki işadamlarıyla bir toplantı yapacak. Ağbal’ın ilimizdeki iş dünyası ile buluşmasını sağlayacak toplantının akşam saat 19.00’da başlayacağı, KOTO Meclis Salonu’nda saat 21.00’e kadar devam edeceği açıklandı. KOTO yönetimi de Maliye Bakanı’nı karşılamak için yoğun hazırlık yapıyor.

Bakan Ağbal'ın diğer programları şöyle:

14:00'da Gebze Bayburtlular Platformu ziyareti14.30'da Gebze Ticaret Odası ziyareti, 17.30'da Kocaeli SMMM Odası ziyareti.

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