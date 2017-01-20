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Maliyesporlu futbolcular şaşkın

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Maliyesporlu futbolcular şaşkın
Geçen yıl 2.Küme’de yer alan Maliyespor, bu sezon yönetim kurulunda değişime gitti, ilimizin tanınmış iş adamlarından, daha önce Kuruçeşme ve İzmit Belediyespor’da yöneticilik yapan Fevzi Bayırbaşı kulübün isim hakkını aldı. 

FUTBOLCULARIN BİLGİSİ YOK
Adem Yiğit’in başkanlığını yaptığı Maliyespor Yönetim Kurulu, isim hakkını Fevzi Bayırbaşı’na satmıştı. Bayırbaşı da kulübün ismini Yahya Kaptan olarak değiştirip, 2.Küme’de lige girme kararı aldı. Son iki yıldır bu takımın formasını giyen futbolcuların bu oluşumdan haberleri yoktu. Geçtiğimiz günlerde Fevzi Bayırbaşı, Maliyespor Kaptanı Miraç Çağatay’ı arayıp, lige katılma kararı aldıklarını, 4-5 takviye yapıp, geçen yılki kadroyla lige devam etmek istediklerini belirtmiş.

KAPTAN MİRAÇ VE FUTBOLCULAR TEPKİLİ
Maliyespor Kaptanı Miraç Çağatay, bu oluşumdan son anda haberlerinin olduğunu belirterek, “Takım satılmış, ismi değiştirilmiş, en son bizim haberimiz oluyor. Önceki gün kulübün yeni sahipleri arıyor, lige katılacaklarını belirtiyorlar. Şimdi mi haber verilir. Geçtiğimiz gün futbolcu arkadaşlarımızla bir araya gelip, karar aldık. Biz ne Adem Yiğit’in, nede de yeni oluşumun içinde yer almayacağız, Maliyespor’un formasını giymeyeceğiz. Takım arkadaşlarımla birlikte yeni bir takımda forma giymek istiyoruz” dedi.

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