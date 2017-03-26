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Malkoçoğlu türbesinin Kocaeli’de olduğunu biliyor muydunuz?

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Malkoçoğlu türbesinin Kocaeli’de olduğunu biliyor muydunuz?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en büyük yerel tarih sempozyumu özelliği taşıyan Çoban Mustafa Paşa Uluslararası Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu‘nda Yeşilçam filmlerinde Cüneyt Arkın’ın canlandırdığı Malkoçoğlu’na yer verildi.

Osmanlı Devleti’nin en önemli akıncı ailelerinden Malkoçoğulları’ndan Mehmed bin Malkoç Bey’e ait olan türbenin ise Gebze'de olduğu bilgisi verildi.

OSMANLI’NIN İLK AKINCI BEYLERİNDEN

Karamürsel Al Salonu’nda gerçekleşen ve oturum başkanlığını Prof. Dr. Nigar Pösteki’nin yaptığı oturumda Yeşilçam filmlerinin konusu olan Malkoçoğlu karakterinin tarihteki yeri, bilimsel veriler ile gün yüzüne çıkarıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden tarihçi ve araştırmacı Volkan Şenel Gebze Malkoçoğlu Mehmed Bey Türbesinin  Kocaeli’nin Gebze ilçesi merkezinde -günümüzde kent meydanı olarak adlandırılan yerde- bulunduğunu ifade etti. Türbenin bulunduğu yerin ayrıca Gebze’nin eski mezarlık alanı olduğunu kaydeden Şenel, erken dönem Osmanlı türbelerinden olan yapının, 1385 yılında ölen Osmanlının ilk akıncı beylerinden Mehmed bin Malkoç Bey’e ait olduğu bilindiğini ifade etti.

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HARAP HALDEYDİ, RESTORE EDİLDİ

Türbeyle ilgili en erken tarihli bilgiyi ise, Müzeci Halil Edhem Bey’in verdiğini ifade eden Şenel”1912 yılında yapıyı inceleyen Halil Edhem Bey, türbenin kitabesini okumuş ve Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası’nda “Gegbüze’de 787 Tarihli Bir Osmanlı Kitabesi” adlı makalesiyle yayınlamıştır. Tarihî öneminin belirlenmesine rağmen Malkoçoğlu Türbesi gerektiği kadar özenle korunmadığı için sonraki dönemlerde iyice harap olmuştur. 1940’lı yıllarda sadece büyük köşe pâyeleri görülebilen türbenin içinde bulunduğu mezarlık sonraları bütünüyle ortadan kaldırılmış, sadece Malkoçoğlu Türbesi’nin yeri muhafaza edilmiştir.1950’li yıllarda iyice harap bir vaziyete düşmüş olan türbe, 1969-1975 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce, 2012 yılında ise Gebze Belediyesi tarafından restore edilmiştir. “ ifadelerini kullandı.

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DİĞER SUNUMLAR

Dr. Ahmet Tülüce kahramanlık filmlerinde kimlik temsilleri ve malkoçoğlu filmlerinde öteki olmak, Arş. Gör. Ümmühan Molo ve Orhan Faigov Kahramanlık Olgusu ve Malkoçoğlu’nun Türk Sinemasındaki Temsillerini, diğer kahramanlık filmleri ile olan benzerlikleri ve farklılıkları ele aldı. Arş. Gör. Emel Ateşçi ve Arş. Gör. Gözde İslamoğlu ise Muhteşem Yüzyıl Dizisinde Malkoçoğlu Karakteri ve Değişen Kültürel Bellek adlı sunumda 1970’li yıllardaki Malkoçoğlu filmleri ile Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaratılan Malkoçoğlu’nun karşılaştırmasını yapmak ve bu bağlamda kültürel belleğin nasıl şekillendiğini aktarıldı.

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