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Maltepe Üniversitesi açılışa hazır hale geldi

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Maltepe Üniversitesi açılışa hazır hale geldi
2017-2018 eğitim yılında İzmit’teki ilk özel Vakıf Üniversitesi eğitime girmiş olacak.

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde 2014 yılında inşaatına başlanan Maltepe Üniversitesi İzmit Kampüsü’nün inşaatı tamamlanma aşamasına geldi.

YAKINDA TANITILACAK

Merkezi İstanbul’da bulunan Türkiye’deki en büyük vakıf üniversitelerinden biri olan Maltepe Üniversitesi’nin İzmit Yerleşkesi 55 dönümlük alana kuruldu. 4 büyük bloktan oluşan üniversite yerleşkesinde spor salonu, kültür merkezi de var. Maltepe Üniversitesi İzmit Yerleşkesi’nde hangi fakültelerin bulunacağı, önümüzdeki ders yılında hangi koşullarda öğrenci alacağı bu ay içinde düzenlenecek basın toplantısı ile tanıtılacak.

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1997 YILINDA KURULDU

İlimizdeki ilk özel vakıf üniversitesi olan Maltepe Üniversitesi 1997 yılında İstanbul’da kuruldu. Halen 9 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ile eğitim hizmeti veriyor. Diploması uluslararası düzeyde tanınıyor. Asıl mesleği müteahhitlik olan Hüseyin Şimşek, 1991 yılında kurduğu Maltepe Eğitim Kurumları’na 1997 yılında Maltepe Üniversitesi’ni ekledi. Halen vakfın yönetim kurulu başkanı.

Şennur YILDIZ

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