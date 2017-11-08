Manavlar destek istiyor

Sosyal medya üzerinden Facebook da “Öz Manav Türkleri” sayfasını oluşturan manavlar federasyon olmak için çalışmalara başladı. Oldukça kalabalık olarak geçtiğimiz Pazar günü Yeşilova’da bir restoran da toplanan manavlar federasyon olma çalışmalarına hız verdiler. Düzenlenen programa Sakarya, İstanbul, İzmit, Kandıra, Gebze, Yeşilova, Taşköprü, Gebze ve Hereke bölgesi manavları katılırken ev sahipliğini İzmit bölgesi yaptı.

TEK ÇATI ALTINDA

Soru cevap şeklinde geçen buluşmada katılımcılara mancarlı pide, tatlı ve çay ikram edildi. İzmit’in ve Kandıra’nın tanınmış simalarından manavlar da toplantı da yer aldılar. Toplantı da çıkan sonuçları değerlendiren Ersin Biner şunları söyledi: “Sizlerin de bildiği gibi Facebook üzerinden bir araya gelmiş, birlik ve beraberlik için çaba gösteren ve tüm manav derneklerini tek çatı altına toplayıp federasyon kurma yolunda büyüklerimizden destek isteyen gönüllü manav topluluğuyuz

AMACIMIZ KENETLENMEK

Bilindiği üzere ilk buluşmamızı 17 Eylül’de Seka Kamp Kartepe’de piknik eşliğinde yapıp, sonrasında kahvaltı programı ve Sakarya programı diye çeşitli etkinlikler birliktelikler sağlamaya çalıştık. Amacımız kenetlenmektir. Manav kültürünü, örf ve adetlerini yaşatmak ve onlara sahip çıkmaktır. Aramızdaki hiç kimsenin makam mevki sevdası yoktur. Günden güne büyüyor ve çoğalıyoruz. Bu bizi daha da şevklendiriyor. Bugün burada eğer bu salon taştıysa ve konuklarımız ayakta kalarak bize desteğini esirgemediyse bu bizim doğru yolda olduğumuzun en güzel ispatıdır. Biz kimseye vaat verip olmayacak şeylerden bahsetmedik.

BİZ OLURSAK HALLEDERİZ

Biz sıkıntıları dinledik ve çözüm için birlik beraberlik çağrısında bulunduk. Ben tek başıma sıkıntıları halledemem belki ama biz olursak hallederiz dedik. Ben buradan sizlerin de aracılığı ile katılım sağlayıp fikir alışverişinde bulunduğumuz değerli onur konuklarımıza ve destek veren tüm dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, tüm manavlarımızı birlik ve beraberliğe davet ediyorum.”

Çiğdem ARMAĞAN

