Manavların buluşması

Facebook sayfasından bir araya gelip; “Öz Manav Türkleri” ismi altında grup oluşturan manavlar bir araya gelmeye devam ediyor. Kocaeli manavlarının ev sahipliği Kartepe’de yaptığı ikinci buluşmaya Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve İstanbul’dan çok sayıda katılım olmuştu. Bu buluşmanın üzerinden fazla zaman geçmeden manavlar yeniden bir araya geldiler.

ALINAN KARARLAR

Çadır Restoran’da düzenlenen buluşmaya katılım eksiksiz oldu. Kocaeli’nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak ve İstanbul’dan katılım oldu. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada manavlar fikir alışverişinde bulundular. Kahvaltı sonrasında manavlar adına açıklama yapan Ersin Biner “Üçüncü defa bir araya geldik. Bu birlik ve beraberlik programına katılıp destek veren tüm manavlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

KARAR ETKİLİ OLACAK

“Biz birlik ve beraberlik adı altında bir yola çıktık ve beraberliğimiz her geçen gün büyüyor” diyen Biner, “Manavların örf ve adetlerini, kültürlerini yaşatmak asil görevimizdir. Bu yolda bizimle birlikte hemfikir olan tüm manavlara kapımız ardına kadar açıktır Çok yakında tekrar bir araya gelip, yarınlar için birlik ve beraberlik mesajı vermeyi düşünüyoruz” dedi. Yapılan toplantıda alınan kararların ilerleyen günlerde kamuoyuna açıklanacağı belirtilirken, bu kararların manavlar üzerinde etkili olacağı kaydedildi” açıklamasında bulundu.

Çiğdem ARMAĞAN