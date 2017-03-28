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Manevra yapan otomobile, TIR çarptı: 1 yaralı

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Manevra yapan otomobile, TIR çarptı: 1 yaralı
Kartepe'de seyir halinde giden bir TIR, manevra yapan otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. 

Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 41 PY 968 plakalı tır sürücü, park halinde manevra yapmaktan olan Muharrem T. idaresindeki 41 VU 403 plakalı otomobile çarptı. Kazada Muharrem T. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra, hastaneye sevk etti.

Hastaneye sevk edilen Muharrem T.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi. Kazada maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kerim YAVUZ

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