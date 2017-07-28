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Mangal sevenlere kötü haber

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Mangal sevenlere kötü haber
Mangal hasta eder mi? Diyetisyen Şebnem Kandıralı, özelikle kömürleşmiş etlerin sık tüketiminin prostat, pankreas ve kolon kanserine yakalanma riskini arttırdığını bildirdi

İHA'nın haberine göre; çok yüksek sıcaklıklarda et pişirmenin heterosiklik aminler denilen kansere neden olan bileşikleri üretebildiğini belirten Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, "Özelikle kömürleşmiş etlerin sık tüketiminin prostat, pankreas ve kolon kanserine yakalanma riskini arttırdığı biliniyor.

Ayrıca çok fazla ızgara tüketim yapan ülkelerde mide kanseri vakaları da yüksek oranda görülmektedir" dedi. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı, ızgara yapmanın da güvenli yollarını şöyle sıraladı:

1- Birkaç saat önce etleri marine etmek heterosiklik amin oluşumunu azaltır. Marinasyon için koruyucu bileşen içeren besinler: biberiye, zerdeçal, zeytinyağı ve sarımsak.

2- Izgara etlerin kömürleşmiş kısımlarının ayrılması da maruziyeti azaltır.

3- Izgara yapmadan önce etler folyoya sarılabilir. Folyo yiyecek ve ızgara arasında bir bariyer görevi görür ve heterosiklik amin oluşumunu azaltır.

4- Eti ızagara yapmadan önce buharda pişirmek veya kaynatmak ızgaradaki pişme süresini azaltacaktır.
Sağlıklı beslenme sadece doğru besini seçmek değildir aynı zamanda doğru pişirme yöntemlerini de uygulamaktır. En güvenli pişirme yöntemi de düşük sıcaklıklarda uzun süre pişirmektir.

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