Manzara seyrederken 5 metreden düştü
Körfez'de Ramazan Cantürk isimli bir şahıs manzara seyrederken 5 metre yükselikten düşüp yaralandı.
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Körfez Yavuzsultanselim Mahallesi'nde hurdacılık yapan 32 yaşındaki Ramazan Cantürk dün akşam saatlerinde Hereke Çelik Köprü yanındaki istinat duvarının üzerinde manzarayı seyir ederken dengesini kaybedip 5 metrelik duvardan aşağı düştü. Yanında bulunan Cantürk'ün bir arkadaşı 112 sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Cantürk olay yerine giden sağlık ekiplerince Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, ilk müdahalesi yapıldı. Cantürk daha sonra yoğun bakımda yer kalmadığı için Yalova'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Cantürk'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Binali ASLAN
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Etiketler : Ramazan Cantürk, Körfez, düşme
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