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MAP Kavaklı-Akmeşe maçında gol yok:0-0

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MAP Kavaklı-Akmeşe maçında gol yok:0-0
2.Küme A Grubu’nda puan kaybı olmayan MAP Kavaklıspor ile Akmeşespor, M.Ali Kağıtçı Stadı’nda karşılaştı.

Bu sezon kadrolarına çok önemli takviye yapan iki takımın mücadelesinde gol sesi çıkmadı, 0-0 biten maçta iki takımda birer puana razı oldu. Bu gruba dahil bir diğer maçta da gol olmadı, Derbent Esnafspor ile Maşukiyespor yenişemedi.

BAĞDATSPOR PUAN FARKINI AÇIYOR

C Grubu’nda lider ile takipçisini karşı karşıya getiren maçta İzmit GB ile Bağdatspor kozların paylaştı. Rakibinin 2 puan önünde 5’inci haftaya giren Bağdatspor, M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta İzmit GB’ye 2-0 üstünlük sağladı, en yakın rakiplerine 5 puan fark yaptı. Bu grupta son 3 maçını kazanan Derince GB’de çok iyi performans gösteriyor. Transferin son günü kadrosuna çok önemli takviyeler yapan Kırmızı-Beyazlı ekip, Fatih Neşespor’u 11-0 yendi. Cephanelik Stadı’ndaki maçta da İzmit Kalespor ile Yeniyalıspor takımlarının puan mücadelesinde kazanan 3-2’lik skorla İzmit Kalespor oldu.

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