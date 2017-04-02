MAP Kavaklı, D.Esnaf’a fark attı:6-1

2.Küme A Grubu’nda Akmeşespor ile birlikte zirve yarışında yalnız kalan MAP Kavaklıspor, Cephanelik Stadı’nda konuk ettiği Derbent Esnafspor’u 6-1 gibi farklı skorla mağlup etti.

Lider Akmeşespor da haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçti, koltuğunu korudu. UZUNÇİFTLİK TEK GOLLE KAZANDI

A Grubu’nda Akmeşespor ile MAP Kavaklıspor’dan bir şampiyon olacak, diğeri Play-Off’a yükselecek. Bu grupta üçüncü olarak Play-Off’a yükselecek takım içinde çok büyük çekişme yaşanıyor. Geçen hafta deplasmanda Derbent Esnafspor’u farklı yenen Uzunçiftlikspor, çıkışını devam ettirdi, Maşukiyespor’u da tek golle geçti, 3’üncü sıraya yükseldi. Uzunçiftlikspor bitime 5 dakika kala Erdem’in attığı golle 3 puan sevinci yaşadı.



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