MAP Kavaklı, D.Esnaf’a fark attı:6-1

Lider Akmeşespor da haftayı 3-0 hükmen galibiyetle geçti, koltuğunu korudu.
UZUNÇİFTLİK TEK GOLLE KAZANDI
A Grubu’nda Akmeşespor ile MAP Kavaklıspor’dan bir şampiyon olacak, diğeri Play-Off’a yükselecek. Bu grupta üçüncü olarak Play-Off’a yükselecek takım içinde çok büyük çekişme yaşanıyor. Geçen hafta deplasmanda Derbent Esnafspor’u farklı yenen Uzunçiftlikspor, çıkışını devam ettirdi, Maşukiyespor’u da tek golle geçti, 3’üncü sıraya yükseldi. Uzunçiftlikspor bitime 5 dakika kala Erdem’in attığı golle 3 puan sevinci yaşadı.
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