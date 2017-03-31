MAP Kavaklı, D.Esnaf’ı ağırlıyor

2.Küme A Grubu’nda Akmeşespor ile birlikte şampiyonluk yarışı yapan MAP Kavaklıspor, ligin ikinci yarısına deplasmanda Sarımeşespor puan kaybı ile başlamıştı.

Kırmızı-Yeşilli ekip, yarın akşam Play-Off yarışı yapan Derbent Esnafspor’u konuk ediyor. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

UZUNÇİFTLİKSPOR-MAŞUKİYE

A Grubu’nda şampiyonluk yarışında Akmeşespor ile MAP Kavaklıspor, rakiplerine puan farkı yaptı. Bu grupta üçüncü olarak Play-Off’a çıkacak takım içinde çok büyük çekişme var. Geçen hafta Derbent Esnafspor’u deplasmanda 6-1 yenip, yarışa ortak olan Uzunçiftlikspor, günü Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak maçta Maşukiyespor’u ağırlayacak. Maçın başlama saati 15.00.