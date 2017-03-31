  • BIST 88.992
  • Altın 145,762
  • Dolar 3,6392
  • Euro 3,8892
  • Kocaeli 9 °C

MAP Kavaklı, D.Esnaf’ı ağırlıyor

»
MAP Kavaklı, D.Esnaf’ı ağırlıyor
2.Küme A Grubu’nda Akmeşespor ile birlikte şampiyonluk yarışı yapan MAP Kavaklıspor, ligin ikinci yarısına deplasmanda Sarımeşespor puan kaybı ile başlamıştı.

Kırmızı-Yeşilli ekip, yarın akşam Play-Off yarışı yapan Derbent Esnafspor’u konuk ediyor. Cephanelik Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak.

UZUNÇİFTLİKSPOR-MAŞUKİYE

A Grubu’nda şampiyonluk yarışında Akmeşespor ile MAP Kavaklıspor, rakiplerine puan farkı yaptı. Bu grupta üçüncü olarak Play-Off’a çıkacak takım içinde çok büyük çekişme var. Geçen hafta Derbent Esnafspor’u deplasmanda 6-1 yenip, yarışa ortak olan Uzunçiftlikspor, günü Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak maçta Maşukiyespor’u ağırlayacak. Maçın başlama saati 15.00.

Bu haber toplam 21 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karamürsel ve Uzuntarla için hala bir umut var31 Mart 2017 Cuma 16:59
  • Süper Lig adayları Arslanbey’de31 Mart 2017 Cuma 16:57
  • U-17’lerde Dilovası berabere Gebzespor mağlup oldu31 Mart 2017 Cuma 16:55
  • U-14 Play-Off’ta 41 FK ve Kartepe galip geldi31 Mart 2017 Cuma 16:53
  • 2.Küme U-19’larda üç maç vardı31 Mart 2017 Cuma 16:49
  • U-13’lerde Hisareyn ve Harb-İşspor kazandı31 Mart 2017 Cuma 16:26
  • Periler, İzmir’den üzgün döndü: 87-7630 Mart 2017 Perşembe 16:59
  • Kemal ve Özgür’e ilk on bir gözüktü30 Mart 2017 Perşembe 16:54
  • U-11 Ligi’nin kura çekimi yarın30 Mart 2017 Perşembe 16:53
  • U-17’lerde Kullarspor ilk maçına çıkıyor30 Mart 2017 Perşembe 16:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti