MAP Kavaklı, Maşukiye deplasmanında

MAP KAVAKLI YENERSE LİDER OLACAK
Bu sezon kadrosunu çok önemli oyuncularla güçlendiren, hedefini 1.Küme olarak belirleyen MAP Kavaklıspor, üç hafta öncesine kadar da grupta liderlik koltuğunda oturuyordu. Kırmızı-Yeşilli ekip, Akmeşespor’un bay olduğu bu hafta Maşukiyespor ile oynayacağı maçı kazanması halinde maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturacak. Grupta Play-Off yarışı yapan Derbent Esnafspor ile Sarımeşespor arasında Derbent Stadı’nda oynanacak maçta çok büyük önem taşıyor. 15.00’te başlayacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında yola devam edecek.
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