MAP Kavaklı, Maşukiye deplasmanında

2.küme A Grubu’nda 9’uncu hafta maçları oynanıyor. Lider Akmeşespor’un 2 puan gerisinde yer alan MAP Kavaklıspor, günü Maşukiyespor deplasmanında geçirecek. Maşukiye Stadı’ndaki karşılaşma 13.00’te başlayacak.

MAP KAVAKLI YENERSE LİDER OLACAK

Bu sezon kadrosunu çok önemli oyuncularla güçlendiren, hedefini 1.Küme olarak belirleyen MAP Kavaklıspor, üç hafta öncesine kadar da grupta liderlik koltuğunda oturuyordu. Kırmızı-Yeşilli ekip, Akmeşespor’un bay olduğu bu hafta Maşukiyespor ile oynayacağı maçı kazanması halinde maç fazlasıyla da olsa liderlik koltuğuna oturacak. Grupta Play-Off yarışı yapan Derbent Esnafspor ile Sarımeşespor arasında Derbent Stadı’nda oynanacak maçta çok büyük önem taşıyor. 15.00’te başlayacak maçı kazanan takım Play-Off yarışında yola devam edecek.