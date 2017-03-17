MAP Kavaklı ve Bağdatspor deplasmanda

2.Küme’de heyecan 6’ncı hafta maçları ile devam edecek.

Lige yarın A, C ve E Grubu’nda heyecan yaşanacak. A Grubu’nun lideri MAP Kavaklıspor, C Grubu’nun lideri Bağdatspor ise Acısuspor deplasmanında mücadele edecek. E Grubu’nu lideri Yuvacıkspor ise haftayı bay geçiyor. Bu grupta zirve yarışı yapan İzmit Sanayispor ile Gölcük İY, günü Karamürselli rakipleri ile oynayacakları maçlarla geçirecekler.

UZUNÇİFTLİK-MAP KAVAKLISPOR

A Grubu’nda ilk puan kayıplarını geçen hafta Akmeşespor ile oynadığı maçta yapan MAP Kavaklıspor, yarın akşam grubun genç ekiplerinden Uzunçiftlikspor karşısında sınav verecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu grupta iddialı takımlar arasında bulunan, 4 maçta 10 puan toplayan Akmeşespor da, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Sarımeşespor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

BAĞDATSPOR, ACISU İLE OYNUYOR

2.Küme C Grubu’nda sezona fırtına gibi başlayan, 5’te 5 yapan Bağdatspor, 6’ıncı hafta maçında deplasmanda Acısuspor ile karşılaşacak. Ligde 7 puanla 7’inci sırada bulunan Acısuspor, Derbent Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçta güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Geçen hafta lider Bağdatspor’a mağlup olan İzmit GB ise M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Fatih Neşespor ile puan mücadelesi yapacak. Derince GB’de, sahasında İzmit Kalespor’u ağırlayacak.

E GRUBU MAÇLARI KARAMÜRSEL STADI’NDA

E Grubu’nun lideri Yuvacıkspor, bu haftayı bay geçiyor. Lider Yuvacıkspor’un takipçileri İzmit Sanayispor ile Gölcük GB, 6’ncı hafta maçlarında Karamürsel deplasmanına çıkıyorlar. İlk iki maçını kaybettikten sonra, transferin son günü kadrosuna çok önemli isimleri takviye yapıp, 2’de 2 yapan İzmit Sanayispor, 17.00’deki maçta T.Defnespor’a konuk oluyor. Grubun bir diğer iddialı takımı Gölcük İY’de aynı sahada 19.00’da başlayacak maçta Yalakderespor karşısında sınav verecek.