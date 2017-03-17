  • BIST 90.467
  • Altın 143,280
  • Dolar 3,6221
  • Euro 3,8896
  • Kocaeli 5 °C

MAP Kavaklı ve Bağdatspor deplasmanda

»
MAP Kavaklı ve Bağdatspor deplasmanda
2.Küme’de heyecan 6’ncı hafta maçları ile devam edecek.

Lige yarın A, C ve E Grubu’nda heyecan yaşanacak. A Grubu’nun lideri MAP Kavaklıspor, C Grubu’nun lideri Bağdatspor ise Acısuspor deplasmanında mücadele edecek. E Grubu’nu lideri Yuvacıkspor ise haftayı bay geçiyor. Bu grupta zirve yarışı yapan İzmit Sanayispor ile Gölcük İY, günü Karamürselli rakipleri ile oynayacakları maçlarla geçirecekler.

UZUNÇİFTLİK-MAP KAVAKLISPOR

A Grubu’nda ilk puan kayıplarını geçen hafta Akmeşespor ile oynadığı maçta yapan MAP Kavaklıspor, yarın akşam grubun genç ekiplerinden Uzunçiftlikspor karşısında sınav verecek. M.Ali Kağıtçı Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak. Bu grupta iddialı takımlar arasında bulunan, 4 maçta 10 puan toplayan Akmeşespor da, Cephanelik Stadı’ndaki maçta Sarımeşespor ile karşılaşacak. Maçın başlama saati 19.00 olarak açıklandı.

BAĞDATSPOR, ACISU İLE OYNUYOR

2.Küme C Grubu’nda sezona fırtına gibi başlayan, 5’te 5 yapan Bağdatspor, 6’ıncı hafta maçında deplasmanda Acısuspor ile karşılaşacak. Ligde 7 puanla 7’inci sırada bulunan Acısuspor, Derbent Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçta güçlü rakibinden puan almaya çalışacak. Geçen hafta lider Bağdatspor’a mağlup olan İzmit GB ise M.Ali Kağıtçı Stadı’nda 19.00’da başlayacak maçta Fatih Neşespor ile puan mücadelesi yapacak. Derince GB’de, sahasında İzmit Kalespor’u ağırlayacak.

E GRUBU MAÇLARI KARAMÜRSEL STADI’NDA

E Grubu’nun lideri Yuvacıkspor, bu haftayı bay geçiyor. Lider Yuvacıkspor’un takipçileri İzmit Sanayispor ile Gölcük GB, 6’ncı hafta maçlarında Karamürsel deplasmanına çıkıyorlar. İlk iki maçını kaybettikten sonra, transferin son günü kadrosuna çok önemli isimleri takviye yapıp, 2’de 2 yapan İzmit Sanayispor, 17.00’deki maçta T.Defnespor’a konuk oluyor. Grubun bir diğer iddialı takımı Gölcük İY’de aynı sahada 19.00’da başlayacak maçta Yalakderespor karşısında sınav verecek.

Bu haber toplam 29 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MAP Kavaklı ve Bağdatspor deplasmanda17 Mart 2017 Cuma 16:25
  • Ateşspor ve Zabıtan kazandı17 Mart 2017 Cuma 16:20
  • U-19 Ligi Play-Off’ta Derince’de iki maç var17 Mart 2017 Cuma 16:18
  • U-16’larda Üçyoldoğuspor, Bekirderespor’u yendi: 2-117 Mart 2017 Cuma 16:10
  • Güreşçilerden büyük başarı17 Mart 2017 Cuma 10:23
  • Yıldız, “Futbolcularım çok büyük iş yapıyorlar”16 Mart 2017 Perşembe 16:43
  • Yavuz, “Zor olacağını biliyorduk”16 Mart 2017 Perşembe 16:41
  • Üç puanı kurtardık, Sinan ve Ali Keten’i kaybettik16 Mart 2017 Perşembe 16:40
  • Periler, 5 hafta sonra galip geldi: 65-5916 Mart 2017 Perşembe 16:38
  • Yarın akşam Pazarköy ile Kavaklıspor karşılaşacak16 Mart 2017 Perşembe 16:36
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Digitürk dünyasının kapılarını merhaba paketiyle aralayın
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti