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MAP Kavaklıspor takıldı: 0-0

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MAP Kavaklıspor takıldı: 0-0
2.Küme A Grubu’nda ligin ilk yarısını Akmeşespor ile birlikte aynı puanda tamamlayan, averajla ikinci sırada bulunan MAP Kavaklıspor, ligin ikinci yarısına puan kaybı ile başladı.

Kırmızı-Yeşilli ekip, Sarımeşespor ile deplasmanda oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı, iki puan kaybetti. Play-Off yarışı yapan Derbent Esnafspor da, sahasında Uzunçiftlikspor’a 6-1 mağlup oldu.

AKMEŞESPOR, MAŞUKİYESPOR DEPLASMANINDA KAZANDI
A Grubu’nda ligin ilk yarısını averajla zirvede tamamlayan Akmeşespor, önceki gün Maşukiyespor deplasmanında sınav verdi. Maçın ilk yarısında Günali’nin atılmasıyla karşılaşmanın büyük bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kalan Akmeşespor, bu kritik maçı 2-1 kazandı, şampiyonluk yarışında çok önemli bir engeli aştı. Maçın 29’uncu dakikasında ev sahibi ekip kaleci Soner’in ayağından bir de penaltı atışından yararlanamadı. İlk yarısı 0-0 biten maçta Akmeşespor, Müjdat ile 1-0 öne geçti, Maşukiyespor Mertcan ile eşitliği sağladı. Konuk ekip 70’de Murat Çelik ile galibiyet golüne ulaştı.
 

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