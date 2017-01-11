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MAP Kavaklıspor’da yeni Başkan Arcan

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MAP Kavaklıspor’da yeni Başkan Arcan
2.Küme takımlarından MAP Kavaklıspor’da geçtiğimiz günlerde genel kurul vardı.

Yaklaşık iki yıldır Başkanlık görevini yürüten Elez Yılmaz’ın aday olmadığı olağan üstü genel kurulda Başkanlık görevine Erdem Arcan getirildi.

“GENÇLERE ŞANS VERECEĞİZ”
Kırmızı-Yeşilli ekibin yeni Başkanı Erdem Arcan, yönetim kurulu olarak mahallenin gençlerine spor yapma imkanı sağlamak istediklerini belirterek, “Mahallemizde gençlerin spor yapabilmesi için onlara, bu imkanı vermek istiyoruz. İlk hedefimiz bu olacak. Bizden önce yönetim kurulunda görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bizde mahallemizin kulübüne en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz” dedi.

MURAT AĞA TEKNİK MENAJER
Geçen yıl 1.Küme’de düşme üzüntüsünü yaşayan MAP Kavaklıspor, bu sezon 2.Küme’de iddialı bir takım kuruyor. Kırmızı-Yeşilli ekipte, takımın başına teknik menajer olarak Murat Ağa getirildi. Murat Ağa ile birlikte teknik ekibin içinde bu sezon başında Yenişehirspor’da futbol oynayan, ilimizin tecrübeli isimlerinden Yasin Gürel’de yer alacak. Kırmızı-Yeşilli ekip, kendi altyapısından yetişen, başka takımlara giden oyuncuları da bir araya getirip, 2.Küme’de gençlerle mücadele edecek.

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