Maratona rekor katılım

Avrasya Maratonu öncesi ünlü atletlerin kendini deneme fırsatı bulduğu Uluslararası Darıca Yarı Maratonu'nda Kenya'nın dünyaca ünlü atletleri Elias Kemboi ve Kippop Limo'nun yanısıra dünya çapında derece yapmış bir çok isim yarışacak. Aynı şekilde ülkemizin ünlü atletlerinden olan ve ülkemizi olimpiyatlarda temsil eden sporcularımız Özlem Kaya ve Serkan Kaya da Darıca'da yarışacak sporcular arasında.

Türk atletizm dünyasının önemli isimlerinin yanı sıra çeşitli ülkelerden önemli sporcuların yarışacağı Darıca Yarı Maratonunda erkekler ve bayanlarda birincilere 5 bin dolar ödül verilirken, ikincilere 3 bin dolar, üçüncülere ise 2 bin dolar ödül verilecek. İlk on dereceye giren sporcuların tamamı ödüle hak kazanırken, geçen yıllarda olduğu gibi dünya rekoru kıran yarışmacı olması durumunda 50 bin dolar büyük ödülü kazanacak. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl maratonda birinci olan Türk sporcuya 5 bin TL, ikinci olan Türk sporcuya 4 bin TL, üçüncü olan Türk sporcuya da 3 bin TL ödül verilecek. Halk koşusunda ise tüm koşuculara günün anısına düzenlenen kupa ve tişörtler verilecek ayrıca yarışı tamamlayanlar madalya ile ödüllendirilecek.

Maratonun yapılacağı 15 Ekim Pazar akşamında finali ise ülkemizin sevilen seslerinden Soner Sarıkabadayı yapacak. Şarkılarıyla müzikseverlerin gönlünde taht kuran pop müziğin güçlü seslerinden Soner Sarıkabadayı, saat 19.00 da Kent Meydanı'nda vereceği konserde Darıcalı hayranlarıyla buluşacak.