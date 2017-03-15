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Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı: 2 şehit

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Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı: 2 şehit
Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda 2 asker şehit düştü.

Mardin'de PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu. 

Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda 2 asker şehit düştü.

Terör saldırısının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. 

Patlamanın ardından karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.

Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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