Mardin-Diyarbakır karayolunda terör saldırısı: 2 şehit

Mardin'de PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen saldırıda 2 asker şehit oldu.
Mardin-Diyarbakır karayolunun Mazıdağı Üçyol mevkisinde PKK'lı teröristler, önceden tuzakladıkları patlayıcıyı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirdi. Saldırıda 2 asker şehit düştü.
Terör saldırısının ardından bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.
Patlamanın ardından karayolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.
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