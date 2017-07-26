Mardinli gençler, Kocaeli’yi geziyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından doğu ve batı gençliğinin buluşması için kurulan Gönül Köprüsü, kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Doğu ve Güneydoğu illerindeki gençleri Kocaeli’ne getiren ve buradaki kardeşleriyle buluşturan projeye Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da katılarak misafir gençlerle bir araya geliyor. Başkan Karaosmanoğlu son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nden gelen bir grup gençle buluştu. Diriliş Kampı’nda konuk gençlerle sabah yürüyüşü yapan Başkan Karaosmanoğlu, “Kurduğumuz Gönül Köprüsü ile size ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepinizin başımızın üstünde yeri var.” dedi.

MARDİNLİ GENÇLER DİRİLİŞ KAMPI’NDA

Diriliş Kampı hafta sonunda Mardin Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi’nden gelen 75 öğrenci ve öğretmenlerine ev sahipliği yaptı. Önceki gün Kocaeli’ne gelen Mardinli gençler Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkilileri tarafından karşılandı. Mardin grubuna Kocaeli’nde ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi ile Darıca Hayvanat Bahçesi gezdirildi.

BİLİM MERKEZİNDE DENEYLER YAPTILAR

Mardin’den gelen konuk öğrenciler, bilim merkezinde bilimsel deney ve uygulamaları yerinde deneme ve keşfetme şansı buldu. Buradaki özel tasarlanmış 200’e yakın deney düzeneğini inceleyen gençler optik illüzyon, yanardağ modeli ve hücre modeli hakkında yetkililerden bilgi aldı.

SEKA KAĞIT MÜZESİ’NDE YAKIN TARİHE DOKUNDULAR

Gezi kapsamında bilim atölyeleri ve Bilimin Sultanları Atölyesi de gezildi. Gençler burada özellikle El-Cezeri'nin, dönemin Diyarbakır Kralı’na hediye ettiği filli su saatine büyük ilgi gösterdi. Konuk öğrenciler Bilim Merkezi’nin ardından Seka Kağıt Müzesi’ni ziyaret etti. Burada Seka Kağıt Fabrikası’nın tarihini dinleyen öğrenciler, müzede bugüne kadar kâğıt üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipmanlarını gördü.