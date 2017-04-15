Mardinli hemşehriler buluştu

Kocaeli Mardinliler Derneği (MAR-DER) geleneksel kahvaltıda bir araya geldi.

Kocaeli Mardinliler Derneği (MAR-DER) bugün Luxor Garden Otel’de birlik ve beraberlik kahvaltısı gerçekleştirdi. MAR-DER Başkanı Necmettin Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve dernek üyesi katıldı.

MARDİNLİ OLMAK AYRICALIKTIR

Programda konuşma yapan MAR-DER Başkanı Necmettin Kaya, “Mardinli olmak ayrıcalıktır. Dinler ve diller şehri olan Mardinliyiz. Mardinli olmak Türkiyeli olmaktır. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye’de Mardin’i bilirler. Bizlerde Mardinli olmaktan dolayı onuruyuz ve gururluyuz. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizler Mezopotamya’nın çocukları olarak ideolojimizden, bayrağımızdan ve devletimizden ayrı düşmeyiz” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN

