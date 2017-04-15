  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Kocaeli 23 °C

Mardinli hemşehriler buluştu

»
Mardinli hemşehriler buluştu
Kocaeli Mardinliler Derneği (MAR-DER) geleneksel kahvaltıda bir araya geldi. 

Kocaeli Mardinliler Derneği (MAR-DER) bugün Luxor Garden Otel’de birlik ve beraberlik kahvaltısı gerçekleştirdi. MAR-DER Başkanı Necmettin Kaya ev sahipliğinde gerçekleşen programa AK Parti Milletvekili Cemil Yaman, Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Türkiye Muhtarlar Derneği Başkanı Kocaeli Şube Başkanı Vedat Yoldaş ve dernek üyesi katıldı.

MARDİNLİ OLMAK AYRICALIKTIR
Programda konuşma yapan MAR-DER Başkanı Necmettin Kaya, “Mardinli olmak ayrıcalıktır. Dinler ve diller şehri olan Mardinliyiz. Mardinli olmak Türkiyeli olmaktır. Dünyanın neresine giderseniz gidin Türkiye’de Mardin’i bilirler. Bizlerde Mardinli olmaktan dolayı onuruyuz ve gururluyuz. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bizler Mezopotamya’nın çocukları olarak ideolojimizden, bayrağımızdan ve devletimizden ayrı düşmeyiz” şeklinde konuştu.

Çiğdem ARMAĞAN
 

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik faturasında devrim gibi uygulama15 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • Kocaeli'de halk oylamasında hava nasıl olacak?15 Nisan 2017 Cumartesi 11:50
  • Kazı yapmadan boru değiştirdiler15 Nisan 2017 Cumartesi 11:49
  • Yeni projler için düğmeye basıldı..Yıkılıyor15 Nisan 2017 Cumartesi 11:42
  • Emekli personelden Başkan Baran’a veda ziyareti15 Nisan 2017 Cumartesi 11:16
  • Evlilik okulu, evlenecek çiftlere rehber oluyor15 Nisan 2017 Cumartesi 10:28
  • 1250 adet yeni yolcu durağının montajı sürüyor15 Nisan 2017 Cumartesi 10:05
  • Gebze’de vekâlet Hasan Gözen’de15 Nisan 2017 Cumartesi 10:00
  • Tersane işçisinin servisleri kalktı, açıklama geldi15 Nisan 2017 Cumartesi 10:00
  • 72 yaşındaki muhtar azası tek tek dağıttı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:52
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti