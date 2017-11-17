Mardinli muhtarlar İzmit’i çok beğendi

Geçtiğimiz aylarda Mardin’de yapılan 4 adet park açılışından sonra, Mardinli muhtarlar ilimizi ziyaret ederek Kocaeli’de yapılan çalışmaları yerinde gördüler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Dairesi Başkanlığı’nın organize ettiği gezi programı ile Kocaeli’nde ağırlanan muhtarlar, ilimizde yapılan çalışmalara hayran kaldı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ayhan ve beraberindekiler muhtarlarla birlikte gezi programına katıldı.

TARİHİ ORHAN CAMİİ’Nİ ZİYARET ETTİLER

Kardeş şehir Mardin’den gelen muhtarlar Sekapark Otel’de düzenlenen kahvaltı programından sonra Orhan Camii, Sırrı Paşa Konağı ve Kültür Tepesi’ni ziyaret ettiler. Rehberler eşliğinde tarihi mekanları gezen muhtarlar Orhan Camii’ne hayran kaldılar. Osmanlı Devleti'nin ilk kurulduğu yıllarda Orhan Gazi'nin şehzadesi Süleyman Şah tarafından 'babası adına' inşa ettirilmiştir. İzmit'in fethi ardından bölgeye inşa edilen ve günümüze kadar gelebilmiş olan ilk cami olma ünvanına da sahip olan bu kıymetli eser, aynı zamanda fethin simgesi olarak da manevi bir değeri ifade eder. Cuma günleri camide imam hutbeye kılıçla çıkmaktadır. Bu âdet İttihat Terakki döneminden beri artan dış baskılara ve ayrılıkçı hareketlere tepki olarak 120 yılı aşkın bir süredir devam etmektedir.

SELİM SIRRI PAŞA KONAĞI

Tarihi Orhan Camii ziyaretinden sonra yürüyerek Selim Sırrı Paşa konağına gelen misafirler burayı da yerinde görme fırsatı buldular. Rehber eşliğinde konağı gezen ziyaretçiler konağın eski sahiplerinin hikayeleri ile adeta geçmişe yolculuk ettiler. Büyükşehir Belediyesi, yıllardır virane halde bulunan 19. yüzyılın önemli tarihi miraslarından Selim Sırrı Paşa Konağı’nı kısa süre önce restorasyonunu tamamlayarak ziyarete açmıştı. İzmit konakları arasında mimari, estetik ve üslup bakımından çok farklı bir özelliğe sahiptir. Körfeze olan manzarası ile dikkat çeken iki katlı ahşap konağın iç duvarları ahşap bezeme ve kalem işlemelerle süslenmiştir. Konaktaki bazı malzemeler Fransa’dan özel olarak getirilen tuğlalarla örülmüştür. Bu özelliği ile kentte ender bulunan konaklardandır.

BİLİM MERKEZİ’NDEKİ DÜZENEKLERİ İNCELEDİLER

Öğlen yemeğinin ardından tren garı ile otogar arasında tramvay ile şehir turu yapan misafirler daha sonra Fevziye Camii’ni ziyaret etti. Cami şehir turunun ardından Mardin’den gelen muhtarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK ortaklığı ile hayata geçirilen, Seka Kağıt Fabrikası içindeki 8 bin 500 metrekarelik alan üzerinde yer alan Bilim Merkezi’ni ziyaret etti. Özel tasarım galerileri, bilimsel çalışmaların yapıldığı atölyeler, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapıldığı bilim sahnesi, sergi alanları ve bilim kafenin yer aldığı Bilim Merkezini yerinde görme fırsatı bulan Mardinli muhtarlar deney yapıp sergi alanlarını gezdiler.