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Marina Cafe ihalesi yapıldı, işletmeci değişmedi

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Marina Cafe ihalesi yapıldı, işletmeci değişmedi

Belde A.Ş.’de dün Ticaret Müdürü Sinan Sever’in başkanlığında Muhasebe Müdürü İlknur Altın, İdari İşler Müdürü Ahmet Güven, Ticaret Müdürlüğü Şefi Murat Öztanç ve Ticaret Müdürlüğü personeli Nurullah Yaydemir’in üyeliğindeki komisyon huzurunda ilk olarak Sekapark 1.Etap’ta bulunan Marina Cafe’nin ihalesi yapıldı.

Kira bedeli 50 bin TL olan ihaleye Marina Cafe’nin 10 yıldır işletmesini yapan Kodak Gıda firması tek olarak katıldı. Şirket Müdürü Yusuf Yavuzyiğit ile şirket muhasebe sorumlusu Suat Sesigüzel’in katıldığı ihalede, kira bedeli pazarlıkla aylık 51.500 TL’ye çıkartıldı. Şirket, her yıl bir yıllık kira bedelini peşin yatıracak. Marina Cafe için bu yıl şirket 618 bin TL verecek. 5 yıl boyunca Belde A.Ş.’nin kasasına 3 milyon 90 bin TL girecek. Kodak Gıda, daha önce KDV hariç 37 bin TL aylık kira bedeli veriyordu.

Şennur YILDIZ

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