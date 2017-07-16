  • BIST 105.176
  • Altın 139,841
  • Dolar 3,5315
  • Euro 4,0468
  • Kocaeli 28 °C

Marina'da ceset bulundu

»
Marina'da ceset bulundu
İzmit Marina'da kimliği belirsiz bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgilere göre, İzmit Marina'da açıkta erkek ceset bulundu. 

Ayrıntılar gelecek...

Bu haber toplam 15 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ şüphelisi, annesinin evinde yakalandı15 Temmuz 2017 Cumartesi 10:45
  • İzmit'te otomobiller çarpıştı! 3 yaralı15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:03
  • Görevli kapıyı kilitleyince...14 Temmuz 2017 Cuma 22:46
  • Parkta yılan paniği!14 Temmuz 2017 Cuma 19:49
  • Kocaeli'de Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı14 Temmuz 2017 Cuma 17:17
  • Kocaeli'de FETÖ operasyonu! Aralarında...14 Temmuz 2017 Cuma 16:50
  • Ev sahibi kiracısını tartakladı14 Temmuz 2017 Cuma 16:16
  • İsmail dede 50 gündür kayıp14 Temmuz 2017 Cuma 14:16
  • Kullar yolunda kaza! 1 yaralı14 Temmuz 2017 Cuma 13:22
  • Kocaeli'de aranan FETÖ zanlıları Yunan adasına kaçmaya çalışırken...14 Temmuz 2017 Cuma 09:55
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti