Marka ile ilgili Bolu Valisiyle görüşülecek

İşveren temsilcisi Yerel Sen yetkilileri önümüzdeki hafta ise sendika ile görüşme yapacak.

KOOP İŞ NE İSTİYOR?

Koop İş Sendikası ile işveren temsilcisi Yerel Sen arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde, işçi temsilcisi Koop İş’in 40 gün ikramiye talebi bulunuyor. Bir önceki dönemde 112 gün ikramiyeden 72 günü alınmıştı. Sözleşme taslağı toplam 35 maddeden oluşuyor. Toplu sözleşme görüşmeleri Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce’de çalışan toplam 23 personeli ilgilendiriyor. Toplu sözleşmenin süresi 2 yıl geçerli olacak.

Ayşegül KALAYCI