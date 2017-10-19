Marka’da arabulucu süreci başlıyor

Sendikanın önümüzdeki hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na arabulucu atanması için başvuru yapması bekleniyor. Bakanlık tarafından arabulucunun atanmasının ardından Yerel Sen ve Koop İş Sendikası Sakarya Şubesi arasında toplu sözleşme taslağı maddeleri üzerinde pazarlıklar başlayacak.

KOOP İŞ NE İSTİYOR?

Koop İş Sendikası ile işveren temsilcisi Yerel Sen arasında devam eden toplu sözleşme görüşmelerinde, işçi temsilcisi Koop İş’in 40 gün ikramiye talebi bulunuyor. Bir önceki dönemde 112 gün ikramiyeden 72 günü alınmıştı. Sözleşme taslağı toplam 35 maddeden oluşuyor. Toplu sözleşme görüşmeleri Kocaeli, Yalova, Sakarya, Bolu, Düzce’de çalışan toplam 23 personeli ilgilendiriyor. Toplu sözleşmenin süresi 2 yıl geçerli olacak.

Ayşegül KALAYCI