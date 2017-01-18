MARKA’dan Makina İmalat Sektörü Araştırma Raporu

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) Makina İmalat Sektörü araştırma raporu yayınlandı.

Yayınlanan raporun ayrıntıları ile ilgili dün MARKA Genel Sekreter Mustafa Ayhan bilgi verdi. Basın açıklamasına, Makine İhtisas OSB Bölge Müdürü Yaşar Yalamanoğlu, Kocaeli Ticaret Odası YK Üyesi Yusuf Ziya Uludüz, Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komite Başkanı Tunç Atıl, Kocaeli Sanayi Odası Meslek Komitesi’nden Tufan Katırcı, SAMİB (Sakarya Makine İmalatçıları Birliği) YK Başkan Yardımcısı Turgay Çelik, SAMİB Genel Sekreteri Ehliman Yazıcı, Kaynarca OSB Müdürü Musa Altınsoy, Bolu Ticaret Odası Genel Sekreteri İsmail Gören katıldı.

DETAYLI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

MARKA tarafından hazırlanan Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve Bölgesel Yenilik Stratejisi kapsamında bölgede öncü sektörlerin belirlenmesi ve ihtisaslaşma alanlarının tespit edilmesi üzerine detaylı çalışmalar yürütüldü. Bu çalışmaların sonucunda, bölgede öne çıkan sektörlerden biri olarak tespit edilen Makine Sektörüne ilişkin kapsamlı bir rapor hazırlandı. Bu raporda, sektörün geneli ve bölgemizde öne çıkan alt kırılımların Dünya, Türkiye ve bölge özelindeki mevcut durumu, bugüne kadar MARKA’nın sektöre verdiği mali destek bilgisi ve sektörün gelişimine yönelik bir yol haritası niteliğinde eylem şablonu yer alıyor.

MAKİNE SEKTÖRÜ ÖNEMLİ

Basın açıklamasını okuyan MARKA Genel Sekreter Mustafa Ayhan, şu ifadelere yer verdi:

“İlk sanayi devriminden bugüne değin, yatırıma konu olan ürünlerin imalatında makina sektörü önemli bir noktaya sahiptir. Sanayinin, kalkınmada itici güçlerden biri olduğu bölgemizde ise, makina sektörünün yeri ayrıdır. Bölgesel gelişmenin, kaynakların etkin kullanımı üzerine gerçekleşmesi gereğinden hareketle bölgede öne çıkan sektörlerin tespitine yönelik MARKA tarafından iki önemli çalışma yapılmıştır. Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı ve Bölgesel Yenilik Stratejisi’nde makina sektörü, öne çıkan sektörlerden biri olarak tespit edilmiştir.

Dünya makina imalat sektörü ihracat değerlerine baktığımızda Türkiye 27. sırada yer almaktadır. Türkiye makine imalat sektörü ithalatında ise tüm Dünya’da 24. sırada yer almaktadır. 2016 yılında Türkiye imalat sanayi içinde makinanın ihracat payı 10.7 Milyar Dolar ile yaklaşık %7 civarındadır. TİM’in yürüttüğü Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi çalışmasında, 2023 yılında yıllık ihracatın %20’sinin makina sektöründen olması hedeflenmektedir.

Bölgemizde makine sektörüyle ilgili üniversite ve meslek yüksekokullarında yaklaşık 18 bin öğrenci bulunmaktadır. Türkiye’de tescil edilmiş 4 Makine İhtisas OSB’den 3’ü Doğu Marmara’da yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında olan ve sektörde faaliyet gösteren 6 firmanın Ar-Ge Merkezi yine bölgemizde bulunmaktadır. MARKA olarak bizler de kurulduğumuz günden bugüne, bölge için önemli olan makine imalat sektörünü farklı açılardan desteklemekteyiz. Bugüne kadar çıktığımız Mali Destek Programlarımızla toplam bütçesi yaklaşık 35 milyon TL olan 67 projeye yaklaşık 17 Milyon TL mali destek sağladık.”

Ayşegül Kalaycı